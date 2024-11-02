最終民調整理包／美國大選預測各說各話 搖擺州膠著情勢詭譎

隨著大選倒數剩下3天，許多民眾已完成提前投票，民調膠著到前所未見，雙方都有專家預測將獲勝，沒人知道選戰誰將勝出。（路透）

離美國總統大選倒數3天，至少6000萬美國選民已經完成提早投票。雖然許多媒體和名人，包含「經濟學人」、「紐約時報」都紛紛為賀錦麗 (Kamala Harris)站台背書，成功預測9屆大選的利奇曼也堅稱賀錦麗會勝出，川普 (Donald Trump)在英媒「每日郵報」的封關民調 上，卻顯示出領先3個百分點的優勢，雷根前分析師也認為支持川普的隱藏選民眾多。隨著垃圾島風波延燒，兩黨互相攻擊對方失言，搖擺州結果仍充滿變數，沒人敢斷定賓州開票結果。「世界新聞網 」為讀者整理本周各項民調結果和分析報導，掌握最新選情趨勢。

選舉委員會表示，目前已有超過6000萬選民完成投票，女性多於男性，令川普盟友相當緊張。（美聯社）

每日郵報民調➜英媒封關民調 川普領先3個百分點

英媒每日郵報公布選前封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以49%支持率超越民主黨對手賀錦麗的46%，領先3個百分點，有可能贏得普選。more...

經濟學人民調➜低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

30日公布美國大選最新預測顯示，民主黨總統候選人賀錦麗的勝算上升6個百分點，與共和黨對手川普打平，也讓選戰進入白熱化。有線電視新聞網（CNN）數據記者恩登（Harry Enten）則警告，這次選舉民調可能低估的是賀錦麗而非川普。more...

CNN民調➜3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手

CNN30日公布搖擺州最新民調，民主黨勝選務必拿下的三個「藍牆」搖擺州，賀錦麗在密西根州可能選民間獲得48%支持度，領先川普的43%；並在威斯康辛州以51%領先川普的45%。不過雙方在賓州以48%支持度打平。more...

在拜登總統批評「垃圾」後，共和黨總統候選人川普30日立刻穿上清潔人員背心，坐上垃圾車在威斯康辛州造勢，反諷拜登的攻擊。(美聯社)

真清晰政治民調➜差不到1個百分點 川普6搖擺州暫領先

根據選舉網站真清晰政治（Real Clear Politics）與Silver Bulletin最新統計，賀錦麗與川普的支持度在7個搖擺州均呈膠著，川普在賓州、威斯康辛州、內華達州和北卡羅萊納州的領先幅度小於1個百分點，喬治亞州和亞利桑納州領先低於2.5個百分點；賀錦麗則在密西根州領先0.3個百分點。兩人在關鍵州的差距都在誤差範圍內，但目前以川普態勢較好。more...

路透民調➜選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川

路透/易普索29日最新民調指出，副總統賀錦麗以44%支持度微幅領先前總統川普的43%，幅度縮水到個位數百分點，凸顯選情極度膠著，而且川普在許多選民最關切的個別議題上，諸如經濟與移民政策都穩定領先賀錦麗。賀錦麗如此微弱的優勢維持到投票日恐怕難以勝選。more...

詹姆斯日前也發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗。(路透)

ABC民調➜賀錦麗微幅領先 最終取決選舉人票

美國廣播公司新聞網(ABC News)與益普索(Ipsos)最新的民意調查中，副總統賀錦麗在全國登記選民中重新取得微弱優勢，以49%小幅領先前總統川普的47%，最終應將取決於選舉人票的不確定性。more...

538民調➜民主黨別傷心太早？倒數10天 賀錦麗仍以47%領先川普1個百分點

衛報過去10日追蹤民調機構538統計指出，賀錦麗正以平均47%支持度領先川普的46%，保持一周前的個位數百分點領先優勢；不過民主黨對此似乎悲觀太早，反觀共和黨則信心十足。衛報表示，民調數字對賀錦麗來說並非災難，且很難代表川普的勝利。more...