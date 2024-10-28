49%：47% 賀錦麗ABC最新民調再度微幅領先 最終取決選舉人票

今年總統大選異常激烈，民調上下都在誤差範內。圖為曼哈頓街頭出售支持不同候選人的帽子。(歐新社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)與益普索(Ipsos)最新的民意調查中，副總統賀錦麗 在全國登記選民中重新取得微弱優勢，以49%小幅領先前總統川普 的47%，最終應將取決於選舉人票的不確定性。

據報導，該民調調查2392名登記選民和1913名可能選民，誤差區間為2至2.5個百分點，若只以可能選民來看，賀錦麗拉大差距以51%贏過川普的47%。

兩位候選人在不同議題上各占勝場，賀錦麗在墮胎權大贏15個百分點，醫療保健、保護美國民主、幫助中產階級分別贏10、8、6個百分點；川普則在移民政策領先12個百分點，整體經濟、通膨問題、中東衝突分別贏8、7、7個百分點。

經濟和通膨仍然是選民關注的焦點，分別有90%和85%的登記選民認為此二議題最重要，但比例自9月以來各降了7個百分點。保護民主的重要性幾乎與通膨一樣高，有81%認為最重要，遠高於川普主攻的移民或賀錦麗關注的墮胎權。

個人特質方面，賀錦麗多項領先川普，總體以49%領先川普的38%。賀錦麗在身體健康、誠實和值得信賴、同理心、分享個人價值觀各贏29、15、10、8個百分點；川普只在「危機中受到信任」一項旗鼓相當，以41%對上賀錦麗的43%。

民調也發現西裔選民的投票偏好發生顯著變化，這是可能左右亞利桑納州、內華達州兩個戰場州的重要群體。賀錦麗現在以64%大幅領先川普的34%，比10月初的55%比43%更加懸殊。賀錦麗也在非裔登記選民中擁有70個百分點的優勢，在非裔可能選民中優勢擴大到83個百分點，即90%比7%。川普支持率最高的群體則是無大學學位的白人，贏41個百分點。

賀錦麗最大的挑戰可能是如何脫離拜登 執政的陰影。拜登總統的支持度僅36%，在認可拜登工作表現的登記選民中賀錦麗能獲得95%的支持，但如果是不認可拜登表現的選民，她的支持率連帶掉到僅剩16%。