民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

距離總統大選投票日倒數10日，副總統賀錦麗 與前總統川普 的支持度依舊膠著，衛報過去10日追蹤民調 機構538統計指出，賀錦麗正以平均47%支持度領先川普的46%，保持一周前的個位數百分點領先優勢；不過民主黨對此似乎悲觀太早，反觀共和黨則信心十足。

根據538民調平均值，賀錦麗在密西根州領先1個百分點，在賓州、喬治亞州、威斯康辛州和內華達州領先不到1個百分點。川普在北卡羅來納州領先2個百分點，在亞利桑納州領先1個百分點。幾乎沒有任何明顯線索指向誰能取得勝選必要的270張選舉人票。

衛報描述，直觀來看，這些民調數字對賀錦麗來說並非災難，且很難代表川普的勝利。倘若目前民調與投票日結果相符，賀錦麗將取得選舉人團的多數選票。

倒是民主黨與共和黨面對最近民調展現出截然不同的態度。

衛報引述政治新聞網Axios在25日報導指出，越來越多民主黨高層私下表示賀錦麗可能會輸；與此同時，川普競選團隊似乎「異常自信」，詳細談論接下來的白宮職位和明年政策。

儘管，最新民調顯示川普逐漸縮小與賀錦麗的差距，甚至在某些情況下領先，但賀錦麗支持者仍有理由保持適度樂觀。

依據538最新數據顯示，川普近期情勢大好，勝選機率超越賀錦麗的可能已經達到顛峰。

538最新預測顯示，川普勝選機率從10月21日的53%下降至10月24日晚間的51%，而賀錦麗的勝率為49%。

經濟學人的預測也顯示，川普的勝算從23日的高峰56%到24日下降至53%。