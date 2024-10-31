民調低估賀錦麗而非川普？專家：若重演2022她將大勝

英國「經濟學人」30日公布美國大選最新預測顯示，民主黨總統候選人賀錦麗的勝算上升6個百分點，與川普打平，也讓選戰進入白熱化。有線電視新聞網數據記者恩登則警告，這次選舉民調可能低估的是賀錦麗而非川普。（路透）

英國「經濟學人」30日公布美國大選最新預測顯示，民主黨總統候選人賀錦麗 的勝算上升6個百分點，與共和黨對手川普 打平，也讓選戰進入白熱化。有線電視新聞網（CNN）數據記者恩登（Harry Enten）則警告，這次選舉民調 可能低估的是賀錦麗而非川普。這是為什麼？

紐約郵報報導，恩登表示：「如果民調又低估川普，那將是歷史上前所未見。」通常情況是，民調機構發現自己漏掉考量某部分選民，就會進行調整。恩登認為，這可以解釋為什麼過去52年，「從未見過同一政黨在總統大選連續三次被低估」。

CNN主播伯曼（John Berman）也提到2022年國會期中選舉的情況，當時反而是民主黨表現超出預期。伯曼詢問這對關鍵搖擺州的民調有何啟示。

恩登表示，2022年密西根州、威斯康辛州與賓州的平均民調，實際上低估了民主黨4個百分點，「套用在這次選戰地圖，如果民調像2022年那樣低估民主黨，那麼賀錦麗將大獲全勝」。

恩登說：「我認為很多人都覺得川普被民調低估。但我看到的證據沒那麼肯定。那也許會發生，但我認為人們也小看了賀錦麗被民調低估的情況。」恩登也警告，過去民調曾低估過川普，而儘管他在選舉初期落後賀錦麗，但在關鍵搖擺州，兩人實際上戰成平手。

經濟學人30日發布預測顯示賀錦麗勝算上升6個百分點，模擬100次後，勝出次數與川普同為50次打平。經濟學人指出，賀錦麗急起直追是由於大量新民調出爐（29日有65份），加上距離投票時間所剩無幾。

報導指賀錦麗的優勢集中在鐵鏽帶（Rust Belt），在密西根州和威斯康辛州略微領先，在賓州打成平手。她在北卡羅萊納州的勝算也有所提高，川普在該州僅以些微優勢領先。