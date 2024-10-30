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民調差不到1個百分點 川普6搖擺州暫領先

記者張文馨、編譯季晶晶／綜合報導
川普最近的造勢場合都主打要「修補」美國。圖為川普29日在佛州舉行記者會，強調會修補美國安全。（路透）
川普最近的造勢場合都主打要「修補」美國。圖為川普29日在佛州舉行記者會，強調會修補美國安全。（路透）

根據選舉網站真清晰政治（Real Clear Politics）與Silver Bulletin最新統計，賀錦麗與川普的支持度在7個搖擺州均呈膠著，川普在賓州、威斯康辛州、內華達州和北卡羅萊納州的領先幅度小於1個百分點，喬治亞州和亞利桑納州領先低於2.5個百分點；賀錦麗則在密西根州領先0.3個百分點。

兩人在關鍵州的差距都在誤差範圍內，但目前以川普態勢較好。

真清晰政治預估，賀錦麗已拿下215張選舉人票，川普奪得219張，仍有104張選舉人票未決；然而，要贏得美國總統，必須贏得270張以上選票。

目前已有5000萬選民完成提前投票。

今日美國報（USA Today）報導報導，在關鍵的北卡羅來納州，賀川的民調也呈現糾纏，據全美民調（SurveyUSA/WRAL）29日公布的調查，兩人的支持度都是47%，2%的受訪者表示會投給第三者，4%未決定。該853人的調查，有4.1個百分點的誤差。

目前7個搖擺州（亞利桑納、喬治亞、內華達、北卡羅來納、密西根、威斯康辛和賓州）裡有四州，兩人民調差距不到1個百分點，剩下的三州，差距也小於2個百分點。最終結果實在難以預料。

民調偏差幾個百分點完全正常。根據美國廣播公司（ABC），1998年以來，美國選前21天內的大選民調，加權平均誤差可達5.1個百分點。這個數字包括全美民調和50個州的民調，而有些州的民調一直比其他州準確。

1998年以來，最準的是全美民調，加權平均誤差為3.3個百分點。原因有二： 首先，人口愈多，民調機構愈容易獲得大量樣本，從而減少誤差。其次，參議院和州長選舉沒有全國民調，地區性民調歷來不如總統大選的民調準確。

以州別看，自1998年以來，民調最準的是科羅拉多、維吉尼亞和俄勒岡州。但是這對2024年的選舉沒有太大的意義，預計這三州都是賀錦麗的鐵票區。

搖擺州裡四個陽光帶的州，民調相比他州也相當準確。1998年以來，內華達州的加權平均誤差為3.8個百分點，北卡羅萊納州和亞利桑納州為4個百分點，喬治亞州是4.1個百分點。其中以內華達州人口多變、許多人工作時間不定，但2016年以來加權平均誤差僅3.3個百分點，這對民調人員來說是很了不起的成就。

相較下，北部三個搖擺州的民調就沒那麼出色。1998年以來，賓州和威斯康辛州民調的加權平均誤差為4.6個百分點，密西根州是4.9個百分點。密西根和威斯康辛的民調在川普時代明顯更不準，加權平均誤差分別高達5.4和5.6個百分點。2020年ABC和華盛頓郵報合作的民調曾錯誤預測拜登在威州領先17個百分點，那裡因此有了民調難的名聲。

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民調 川普 北卡羅來納州

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