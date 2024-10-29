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選前7天民調賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

編譯盧思綸／即時報導
路透/易普索29日最新民調指出，副總統賀錦麗（左）以44%支持度微幅領先前總統川普（右）的43%。美聯社
路透/易普索29日最新民調指出，副總統賀錦麗（左）以44%支持度微幅領先前總統川普（右）的43%。美聯社

距離大選投票日倒數7天，兩黨候選人邁入最終衝刺，路透/易普索29日最新民調指出，副總統賀錦麗以44%支持度微幅領先前總統川普的43%，幅度縮水到個位數百分點，凸顯選情極度膠著，而且川普在許多選民最關切的個別議題上，諸如經濟與移民政策都穩定領先賀錦麗。賀錦麗如此微弱的優勢維持到投票日恐怕難以勝選。

這項為期3天的民調完成於27日，針對全美各地1150名成年人進行統計，當中包含975名登記選民，誤差範圍落在正負3個百分點。

路透描述，賀錦麗7月參選後一路領先川普，但從9月份開始領先幅度「穩定下降」。

川普在經濟、失業率與工作的主題始終維持優勢，在這項民調中以47%大幅領先賀錦麗的37%；其中26%受訪選民認為工作和經濟是現在最急迫的問題，相較於24%認為是政治極端主義，與18%認為在於移民。

路透指出，川普政策上的最大優勢可能是移民問題，他提出包括大規模遣送非法移民。在最新的民調中，約48%的選民認為川普的移民對策最好，高於賀錦麗的33%。

反觀賀錦麗在政治極端主義上的優勢一直縮水，目前以40%領先川普的38%。在上一份10月16日至21日民調中，賀錦麗在這個主題上大幅領先7個百分點。

路透報導，賀錦麗即使維持這樣微弱的優勢到投票日11月5日可能也不足以贏得選舉。

而在關鍵搖擺州的民調上，賀錦麗與川普也一直不相上下。

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