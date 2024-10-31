搖擺州激戰 賀錦麗在密西根、威州略勝川普 賓州打平

選戰倒數時日，多個民調呈現賀錦麗(左)與川普(右)之間差距極微。(美聯社)

選戰倒數時日，多個民調呈現賀錦麗 與川普 之間差距極微。美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，民主黨勝選務必拿下的三個「藍牆」搖擺州，副總統賀錦麗在密西根州和威斯康辛州略勝川普，但兩人在賓州 打平。馬凱特法學院（Marquette Law School）30日民調顯示，賀錦麗在威斯康辛州領先川普1個百分點；昆尼別克大學（Quinnipiac University）民調顯示，川普在賓州領先賀錦麗1個百分點。

CNN民調指出，在密西根州，賀錦麗以48%領先川普的43%；在威斯康辛州，賀錦麗以51%領先川普的45%；但兩人在賓州選情勢均力敵，各自獲得48%支持。賓州在三個「藍牆」戰場州中握有最多的選舉人團票，也是兩位候選人入主白宮的關鍵決戰州。這三州在2016年倒向川普，但拜登總統在2020年贏得這三州。

被CNN評為「難以判定」的七個州中，只有密西根州和威斯康辛州選票仍包括小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)的名字；儘管這位前獨立候選人已暫停競選轉支持川普。甘迺迪在密州擁有3%支持率，在威州有1%支持率。密州對第三方和獨立候選人支持率總體最高，6%潛在選民表示支持賀川以外的候選人。

絕大多數藍牆州選民已鎖定投票對象。賓州、密州和威州各僅有8%、7%和6%的潛在選民表示，尚未做決定或可能在選舉日前改變主意。

密州和威州潛在選民認為賀錦麗更誠實更值得信賴，這方面她在威州領先川普17個百分點，在密州領先川普16個百分點，在賓州領先川普7個百分點。密州和威州選民也認為賀錦麗是更可能將國家利益置於自己利益之上的候選人：賀在這點於威州以10個百分點領先川普，在密州以8個百分點領先川普。賓州選民在此議題上對兩人看法大致持平：賀錦麗46%，川普45%。

CNN在23日至28日透過網路和電話採訪了密西根州726名選民、賓州819名選民和威斯康辛州736名選民。

馬凱特法學院30日公布的民調，威斯康辛州受訪者被問到若今天大選會投給誰時，48%支持民主黨候選人賀錦麗，47%支持共和黨候選人川普；賀錦麗領先川普1個百分點。此民調是16日至24日進行，834名登記選民受訪，誤差範圍正負4.4個百分點。