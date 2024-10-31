我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

搖擺州激戰 賀錦麗在密西根、威州略勝川普 賓州打平

記者胡玉立／綜合報導
選戰倒數時日，多個民調呈現賀錦麗(左)與川普(右)之間差距極微。(美聯社)
選戰倒數時日，多個民調呈現賀錦麗(左)與川普(右)之間差距極微。(美聯社)

選戰倒數時日，多個民調呈現賀錦麗川普之間差距極微。美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，民主黨勝選務必拿下的三個「藍牆」搖擺州，副總統賀錦麗在密西根州和威斯康辛州略勝川普，但兩人在賓州打平。馬凱特法學院（Marquette Law School）30日民調顯示，賀錦麗在威斯康辛州領先川普1個百分點；昆尼別克大學（Quinnipiac University）民調顯示，川普在賓州領先賀錦麗1個百分點。

CNN民調指出，在密西根州，賀錦麗以48%領先川普的43%；在威斯康辛州，賀錦麗以51%領先川普的45%；但兩人在賓州選情勢均力敵，各自獲得48%支持。賓州在三個「藍牆」戰場州中握有最多的選舉人團票，也是兩位候選人入主白宮的關鍵決戰州。這三州在2016年倒向川普，但拜登總統在2020年贏得這三州。

被CNN評為「難以判定」的七個州中，只有密西根州和威斯康辛州選票仍包括小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)的名字；儘管這位前獨立候選人已暫停競選轉支持川普。甘迺迪在密州擁有3%支持率，在威州有1%支持率。密州對第三方和獨立候選人支持率總體最高，6%潛在選民表示支持賀川以外的候選人。

絕大多數藍牆州選民已鎖定投票對象。賓州、密州和威州各僅有8%、7%和6%的潛在選民表示，尚未做決定或可能在選舉日前改變主意。

密州和威州潛在選民認為賀錦麗更誠實更值得信賴，這方面她在威州領先川普17個百分點，在密州領先川普16個百分點，在賓州領先川普7個百分點。密州和威州選民也認為賀錦麗是更可能將國家利益置於自己利益之上的候選人：賀在這點於威州以10個百分點領先川普，在密州以8個百分點領先川普。賓州選民在此議題上對兩人看法大致持平：賀錦麗46%，川普45%。

CNN在23日至28日透過網路和電話採訪了密西根州726名選民、賓州819名選民和威斯康辛州736名選民。

馬凱特法學院30日公布的民調，威斯康辛州受訪者被問到若今天大選會投給誰時，48%支持民主黨候選人賀錦麗，47%支持共和黨候選人川普；賀錦麗領先川普1個百分點。此民調是16日至24日進行，834名登記選民受訪，誤差範圍正負4.4個百分點。

昆尼別克大學最新調查顯示，川普在賓州可能選民中獲47%支持率，賀錦麗獲46%支持；川普領先賀錦麗1個百分點。該民調在24日至28日進行，訪問2186名潛在選民，誤差率為2.1個百分點。

兩黨總統候選人全力衝刺七個搖擺州，賀錦麗在密西根州的民調些微領先川普。圖為賀錦麗...
兩黨總統候選人全力衝刺七個搖擺州，賀錦麗在密西根州的民調些微領先川普。圖為賀錦麗與密州州長魏桂美（右）在競選活動中對談。（美聯社）

美國總統大選熱門話題

川普 賀錦麗 賓州

上一則

川普扮清潔工諷賀營 告訴川粉：他們視你們如垃圾

下一則

垃圾島風波 拜登反批川粉垃圾 失言挨轟 賀速切割

延伸閱讀

3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手

3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手
挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？
拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評

拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評
川普2.0將推升通膨？下任Fed主席熱門人選：反會壓低

川普2.0將推升通膨？下任Fed主席熱門人選：反會壓低

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品