我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

亞培部分血糖儀監測失準 致7死700多傷 公布召回型號

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FDA警告這款亞培血糖儀有缺陷。(美聯社)
FDA警告這款亞培血糖儀有缺陷。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)警告，亞培糖尿病護理公司(Abbott Diabetes Care)發現該公司所生產的某些型號血糖監測儀，與七起死亡事件和700多起受傷事件有關，因此呼籲民眾停止使用這些血糖監測儀。

FDA官員本周表示，部分FreeStyle Libre 3和FreeStyle Libre 3 Plus血糖監測儀，可能會出現不準確的低血糖讀數；長期出現錯誤低血糖讀數，可能導致使用該儀器的糖尿病患者做出像是攝取過多碳水化合物或漏服或延遲注射胰島素等錯誤飲食決定和治療決策。

FDA警告中指出：「這些決定可能帶來嚴重的健康風險，包括潛在的傷害甚至死亡。」

這類監測儀是一種測量皮下液體中葡萄糖水平的設備，可以即時測出血糖的多寡，然後再透過無線網路的方式，將收集到的資訊傳送到另一個設備或手機中。

亞培官方聲明中指出，這次警告涉及美國一條生產線所製造的大約300萬個感測器，其中有一半已經過期或被使用過。根據該公司報告，截至11月14日，全球共有7人死亡，736起嚴重不良事件；美國境內沒有死亡病例，但出現了57起受傷事件。

亞培目前已將此問題通知客戶，並表示確定並已解決了受影響批次產品的問題。FDA則表示，消費者應停止使用並處理掉有問題的監測儀。

這次出現問題的型號為72080-01、單一識別碼(unique device identifier，UDI)為00357599818005和00357599819002的FreeStyle Libre 3監測儀，以及型號為78768-01和78769-01、UDI為00357599843014的FreeStyle Libre 3 Plus監測儀。

亞培表示，民眾可以前往該監測儀的官網www.FreeStyleCheck.com去看看自己的監測儀是否有受影響，並可申請替換；其他型號的FreeStyle Libre監測儀並不受影響。

FDA警告這款亞培血糖儀有缺陷，讓患者誤讀血糖指數。圖為亞培提供如何查詢產品序號...
FDA警告這款亞培血糖儀有缺陷，讓患者誤讀血糖指數。圖為亞培提供如何查詢產品序號，判斷是否符合召回範圍。(美聯社)

血糖 FDA 糖尿病

上一則

Netflix將收購／消費者關心：華納電影是否仍在院線上映

下一則

串流龍頭Netflix砸720億 併華納兄弟旗下HBO Max等資產

延伸閱讀

宏都拉斯總統大選阿斯夫拉微幅領先 華府密切關注

宏都拉斯總統大選阿斯夫拉微幅領先 華府密切關注
睡前滑手機、工作、喝酒等習慣 可能悄悄破壞睡眠

睡前滑手機、工作、喝酒等習慣 可能悄悄破壞睡眠
洗腎仍要顧好血糖 醫：勿自行停藥

洗腎仍要顧好血糖 醫：勿自行停藥
這10個夜間習慣 可能在悄悄破壞你的睡眠

這10個夜間習慣 可能在悄悄破壞你的睡眠

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡