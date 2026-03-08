養生／豌豆莢膳食纖維豐富 促進消化可降大腸癌風險

豌豆是常見食材，有豌豆莢的豌豆被歸類在蔬菜類，若無則是全穀雜糧類。（本報資料照片）

豌豆是許多家常菜中常見的食材，其中有豌豆莢的豌豆被歸類在蔬菜類，若無則是全穀雜糧類。專家指出，豌豆莢有豐富的膳食纖維，能幫助促進人體消化系統機能，甚至降低大腸癌的風險。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，民眾每天應攝取25至35克的膳食纖維，適量的膳食纖維，能促進人體消化系統機能，並促進腸道內生長益生菌，縮短食物的通過時間，不使毒素與廢物過度積累在體內，降低大腸癌的風險，但過量的膳食纖維，會影響吸收鈣、鐵、鋅等礦物質，或使糞便變硬，增加腸梗塞機率。

許惠玉說，有糖尿病 或有減肥需求者，可偶爾將豌豆當作主食，除了膳食纖維，蛋白質也較白米飯、麵條來得要高，或是製成三色豆等料理，其中也含胡蘿蔔、玉米，營養素則有維生素C、β胡蘿蔔素、礦物質，可以幫助人體防止遭自由基侵害，降低發炎反應。

台灣農業部 在臉書提到，豌豆因為不耐高溫，產季集中在每年12月至隔年的3月，市面上常見的豌豆種類包括荷蘭豆、甜豌豆、美國豆，其中荷蘭豆主要用於鮮菜及冷凍加工，甜豌豆主要用於生吃與炒食或冷凍加工、美國豆主要用於製成罐頭或冷凍加工，也是三色豆的組成原料。