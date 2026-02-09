從筆尖到教室：教育的溫度與力量

我從小生活在校園，家裡常有老師、學生和家長進出，他們關於學習、成長和教育的討論，始終留在我的記憶深處。長大後我加入「世界日報 」主跑教育線，憑記者身分走遍學校、對話老師、觀察和記錄教育實踐。那些童年印象中的片段，透過訪談和寫作逐漸變得清晰起來。如今我從新聞第一線轉入課堂，以新角色參與支持學生成長，回頭發現，無論從文或從教，我從沒離開過教育現場。

在「世界日報」擔任記者的十多年，是我職業生涯中極為重要的歲月。教育新聞從不喧鬧，很少登上頭版頭條，也不製造噱頭或追逐爆點，卻在一次又一次的制度調整、政策改革、教學日常和家庭選擇中，悄然塑造社會價值、影響時代走向。也正因這種意義安靜而深遠，一家媒體對教育議題的投入，本身就是價值立場的展現。

作為北美最大的華文報紙，「世界日報」創刊50年來投入大量時間、精力、篇幅和內容，把教育當作最核心的報導題材。除了每天在版面上為華人 家庭提供教育訊息，還每年定期出版針對低年級的《育才專刊》、面向高年級的《教育特刊》、以及助力學生接受高等教育的《大紐約區華人教育基金會專刊》。此外，報社也舉辦各式教育講座，邀請業界人士走進社區，幫助華人家庭直接了解最新教育動態。

過去半個世紀，「世界日報」的教育報導既堅持弘揚中華傳統，又持續引導華人家庭調整和探索教育方向：從最早以傳播中華文化、支持僑校發展為重，著力於師資培養和華語教學；到逐步建立以升學 政策、考試制度、學校排名為主體的資訊體系，滿足華人家庭在子女求學上的現實需求；再到跳出單純提供資訊的框架，不斷推動公共討論，思考教育的本質和下一代真正應有的價值和能力，鼓勵學生多元發展，從重視成績和結果，轉向對學習過程和「人」的關注。

跑教育線十多年，我切身感受到教育承載著社會對未來的共同期待。教育版面見證了華人家庭在融入美國社會、適應文化和語言的過程中，如何探求方法、反思實踐，為下一代開拓更多的可能性。考試、成績、排名、選校、補習……這些在早期教育報導中頻繁出現的關鍵字，折射出競爭壓力下家長對孩子未來的焦慮。隨著觀念的轉變和制度政策的革新，教育版面也有更豐富的呈現：學生的批判性思考、創造力、社交能力、心理健康、品格培養、學習興趣等議題越發受到關注，盡顯時下教育的多維發展。

離開報社後，我進入了學校工作，從記者變成教育工作者，在很多人眼中是轉向，在我看來卻是延續。過去反覆記錄、追問和探討的教育熱點，一個個從平面文字變成立體實踐，我得以在教室內外，直接體會制度、政策和理念每天在師生身上展開的具體過程。教育不再是宏大的敘事，而化身為無數微小和重複的日常。每個孩子的個性、經驗和學習節奏不盡相同，卻都渴望被理解和看見，許多成長中的挫折與困惑，並非源自於孩子缺乏能力，而是缺乏被耐心傾聽與理解的空間。

我得益於記者生涯的訓練——學會觀察、提問和傾聽，透過教育實踐賦予這些能力新的意義，把過去對追求新聞真相的敏感，轉化成對每個孩子細微的關注，也因此更深刻地感受到，教育是一場漫長而溫柔的耕耘，它不單屬公共服務，更是文化延續、實現個體向上發展和身份認同的重要途徑。

在新聞節奏不斷加快的今天，很多媒體認為投入教育新聞並不「划算」，我很驕傲自己曾供職的「世界日報」在教育報導上的前瞻性和大局觀，早已洞察許多社會問題的答案往往不在喧囂的輿論浪潮中，而在更早的教育現場。教育新聞的意義，需要在更長的時間尺度上反映出來。對教育永保耐心、深切關注，並非簡單的內容規劃與策略，而是價值取向與判斷。跑教育線的歲月，讓我有幸持續觀察記錄教育和華人家庭的變遷，無論當年在報社、還是如今到學校，從未離開教育現場，是我職業生涯中最彌足珍貴的體驗。