快訊

醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

廖靜清
小便如果產生泡泡，不一定代表腎臟出問題，可透過尿液檢查，揪出腎功能是否異常。(圖／123RF)
「尿尿起泡了，是不是腎臟有問題？」一名中年男性看診詢問醫師，擔心罹患慢性腎臟病，會大大影響生活品質。台灣國泰醫院腎臟內科主任級醫師馮祥華表示，泡沫尿並不一定代表腎臟出事，主要是檢查蛋白尿指數，並以「腎絲球過濾率」來評估腎臟功能，才能進一步診斷。

驗血與驗尿 揪出腎異常

馮祥華指出，小便產生泡泡的原因很多，常見高速排尿，較大衝力帶入空氣形成泡沫。但如果泡沫過了三至五分鐘還沒有消散，且常態出現，就應該接受診斷，「驗血與驗尿」揪出腎功能異常。「蛋白質」是評估指標之一，不過數值出現紅字也不一定是健康出狀況，有時候熬夜、吃了高磷食物、激烈運動，也可能出現短暫性的蛋白尿。

40歲過後，腎功能每年以近1%的速度下降，如果患有三高、心臟病、糖尿病，退化速度會加快。

馮祥華指出，腎臟病早期症狀並不明顯，除了定期健康檢查，可用「泡、水、高、貧、倦」5字訣自我評估身體異樣。只要符合其中一項，建議抽血、驗尿加以診斷，避免等到發現問題時，已進展為不可逆的慢性腎臟病。

馮祥華強調，尿液檢查結果沒有問題，不代表腎臟沒事，還要觀察是否有其他症狀，例如血尿、夜尿、頻尿、高血壓等。腎臟功能非常強大，負責過濾廢物、調節血壓、協助造血，即使腎功能受損，仍持續為人體工作。一旦身體無法正常排毒、排水，就得洗腎治療，靠機器清除血中的毒素。

鹽油糖要少 多纖維蔬菜

「腎臟病是全身的問題。」馮祥華說，日常飲食原則要遵循少鹽、少油、少糖，以及多纖維、多蔬菜、多喝水。另外，不可過度進補、吃過量保健食品及止痛藥，尤其是來路不明的偏方。

民眾若有糖尿病、高血壓等慢性疾病，馮祥華表示，一定要定期檢測腎功能。由於血糖、心臟和腎臟都會互相影響，65歲以上的身體器官較易退化，更需注意。

腎病自我評估5字訣

泡/泡泡尿，因蛋白質流失到尿裡，排到馬桶會產生泡沫。

水/下肢水腫，因腎功能衰退，水分跟鹽分沒辦法排出體外，雙腳容易浮腫。

高/高血壓，調節血壓是腎臟的功能之一，當腎臟出了狀況就會有高血壓。

貧/貧血，腎臟會分泌「紅血球生成素」，功能受損易導致腎性貧血。

倦/容易倦怠，腎臟是重要的排毒器官，若毒素無法正常代謝排出，容易疲倦。

(資料來源:醫師馮祥華)

高血壓 糖尿病 腎臟病

