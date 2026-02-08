旅遊／科莫湖畔 湖光山色佐餐

科莫湖上小島。(圖為作者提供)

與三對朋友來到義大利 北部的科莫湖，住在湖畔一座私人公寓中，吃喝玩樂一周，吃得好，玩得愉快，朋友相處和睦。公寓位置極佳，幾步之遙就是教堂和餐館，夜深後在湖邊散步，明月當頭，微風輕拂，充分體驗科莫湖邊的歲月靜好。

這次是三顧科莫湖，卻是首次進科莫市。科莫位於阿爾卑斯山南麓，距米蘭40公里，是歐洲絲綢業中心，擁有數百年的絲綢生產歷史，以高品質、創新設計和精美印花聞名遐邇。城市小巧玲瓏，保留著中世紀風貌，有1215年建的市政廳，有14世紀的大教堂，有古老的廣場和城牆遺跡。

科莫市 保留中世紀風貌

布魯納特廣場周圍的建築與拱廊令人印象深刻，沃爾特廣場上屹立著義大利科學家沃爾特的全身雕像。城中街道潔淨如洗，商店餐館林立。我們到一家酒莊品酒，品酒配備的乳酪沾醋，比紅酒更吸引我。在街上喝甜品、買花裙，女人的心願全部達到。

我們八個人雇了一艘快艇 遊科莫湖，這是體驗科莫湖靈魂的最佳方式。快艇在水上乘風破浪，駕駛員兼導遊滔滔不絕地向我們介紹科莫湖邊的重要景點及別墅。

科莫湖呈倒Y字形，是阿爾卑斯山冰川形成的湖泊，湖區被群山環繞，湖水深邃清澈，是歐洲最深湖泊之一，深達410米。自文藝復興時期，這裡就成為貴族和修道士隱居之地；19世紀後，藝術家和作家也紛紛來此尋找靈感，據說歌德、拜倫和司湯達都曾到過這裡。

如今科莫湖變成奢華和浪漫的代名詞，岸邊的許多別墅占地龐大，美輪美奐，有的別墅主人一年只來此住兩周，其餘時間空置，這裡是富人的天堂。

快艇將我們送到貝拉焦島（Bellagio），此島位於科莫湖三岔交匯處，被稱為「湖上明珠」，中世紀時被米蘭貴族控制。我已來過三次，但每次都有不同體會，唯一不變的是對它的無盡讚美。島上街道蜿蜒，遍布精品酒店、花園和別墅，小商店沿鵝卵石山坡而立。

中午在一家1956年開業的La Pergola餐廳就餐，面對湖光山色，坐在葡萄架下，看著雪白桌布，吃著美味佳餚，酒足飯飽後，快艇在餐館一側接上我們返回駐地。途徑科瑪奇納島（Isola Comacina），船停泊，導遊讓我們上島觀景，可惜這座湖心島因無人管理已然荒廢，只留下茂密的植被、中世紀的遺址和歇業的著名餐廳。

湖景別墅 因電影聞名

朋友女兒明年5月要在科莫湖畔林木半島上的巴爾比亞內洛別墅（Villa del Balbianello）舉辦婚禮，他們夫妻要去談細節，我們正好跟著參觀一番。

巴爾比亞內洛別墅擁有壯麗湖景、古典建築和浪漫花園，它不僅是義大利著名的文化遺產，還因電影「星際大戰二部曲：複製人全面進攻」（Star Wars: Episode II – Attack of the Clones）和 「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）在此拍攝而聞名。

別墅建於 1787年，由紅衣主教安傑洛．瑪麗亞．杜里尼（Angelo Maria Durini）在一座13世紀方濟各會修道院的遺址上修建。1919年，美國商人巴特勒艾姆斯（Butler Ames）買下，他修建了別墅和花園。1974年，義大利探險家和登山家圭多蒙齊諾（Guido Monzino） 收購別墅，將內部改造成探險博物館，收藏因紐特雕塑、狗拉雪橇、地圖、古籍和古董家具。1988年蒙齊諾去世後，別墅遺贈給義大利環境基金會（FAI）。

別墅保留了修道院的兩座古塔，涼廊是那裡的標誌性建築。我是第二次踏足這裡，參觀了上次錯過的別墅內部，因有專人講解，了解到許多過往屋主的故事。

盧加諾 融合瑞、義之美

盧加諾（Lugano）位於瑞士 南部提契諾州，緊鄰義大利邊境，是瑞士的義大利語區城市，它融合了瑞士的清淨與義大利的浪漫，我們專門抽出一天去玩，那裡的湖景堪稱世界一流，坐在岸邊的紅色長椅上留影，賞心悅目。

義大利科莫湖的最後兩天，一天在湖邊行走，一天趁著其他人出外打球，我瘋狂採購。兩個晚上分別在科莫湖西岸的一座美麗小鎮切爾諾比奧進餐。