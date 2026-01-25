星座／1月25至31日 雙子座走桃花運 射手座有驚有喜

我的頻道

2026年1月25日至1月31日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

愛情會出現一些插曲，不怕和戀人拌嘴，就怕陷入冷戰之中；工作存在較多抱怨，效率有所下降；財運良好，規避風險能力易見成效。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財富方面有進財機會，注意做好投資理財計畫。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：梅子青

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：玉石白

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：松石綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：香檳金

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

星座運勢

