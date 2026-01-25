料理功夫／涼拌蘿蔔絲

天氣漸寒，市面上白白胖胖的蘿蔔，成箱地上市。挑選一條中型的蘿蔔，切絲涼拌，製作過程簡單，短短的時間就可做出一大碗開胃下飯的涼拌蘿蔔絲。嗜辣、辛味的，可加入新上市的紅綠小椒；吃清淡的則可省略辣椒及蔥薑蒜等辛辣食材。

材料：白胖蘿蔔1條、鹽2小匙、麻油、糖、鹽、黑醋適量，調和於一小碗中備用、小紅、綠辣椒各一支、蔥、薑、蒜適量，切成小粒，置於小碗中、素油2小匙。

作法：

1.蘿蔔洗淨，切去頭尾，削皮，切成細絲。（削下的皮不用丟棄，以鹽醃漬十分鐘後，沖淨鹽分，再用糖、鹽、醋調和浸泡，即成另一碟下飯小食。）

2.用2小匙鹽醃漬蘿蔔絲，翻動均勻，置於一旁約15分鐘。倒掉滲出的鹽水，以淨水洗淨蘿蔔絲，並以雙手擠乾水分，置於碗中備用。

3.不吃辣者：將麻油、糖、鹽、黑醋調合後，拌入蘿蔔絲碗中，放入冰箱冰鎮一會兒再取出食用，風味更佳。

4.喜歡吃辣者：熱2小匙素油於炒鍋中，油熱後倒入切碎的蔥、薑、蒜粒，隨後與麻油、糖、鹽及黑醋的醬汁混合後，倒進白蘿蔔絲碗中，拌勻調和。將碗置於冰箱中20分鐘後取出享用，無比開胃下飯。

