我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

料理功夫／涼拌蘿蔔絲

周靈
聽新聞
test
0:00 /0:00

天氣漸寒，市面上白白胖胖的蘿蔔，成箱地上市。挑選一條中型的蘿蔔，切絲涼拌，製作過程簡單，短短的時間就可做出一大碗開胃下飯的涼拌蘿蔔絲。嗜辣、辛味的，可加入新上市的紅綠小椒；吃清淡的則可省略辣椒及蔥薑蒜等辛辣食材。

材料：白胖蘿蔔1條、鹽2小匙、麻油、糖、鹽、黑醋適量，調和於一小碗中備用、小紅、綠辣椒各一支、蔥、薑、蒜適量，切成小粒，置於小碗中、素油2小匙。

作法：

1.蘿蔔洗淨，切去頭尾，削皮，切成細絲。（削下的皮不用丟棄，以鹽醃漬十分鐘後，沖淨鹽分，再用糖、鹽、醋調和浸泡，即成另一碟下飯小食。）

2.用2小匙鹽醃漬蘿蔔絲，翻動均勻，置於一旁約15分鐘。倒掉滲出的鹽水，以淨水洗淨蘿蔔絲，並以雙手擠乾水分，置於碗中備用。

3.不吃辣者：將麻油、糖、鹽、黑醋調合後，拌入蘿蔔絲碗中，放入冰箱冰鎮一會兒再取出食用，風味更佳。

4.喜歡吃辣者：熱2小匙素油於炒鍋中，油熱後倒入切碎的蔥、薑、蒜粒，隨後與麻油、糖、鹽及黑醋的醬汁混合後，倒進白蘿蔔絲碗中，拌勻調和。將碗置於冰箱中20分鐘後取出享用，無比開胃下飯。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／冬瓜的2種滋味

下一則

移民專頁／2月移民排期 多數類別原地踏步

延伸閱讀

梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」

梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」
世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲

世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲
最氣被說「靠星爺捧紅」… 「火雲邪神」曾指責周星馳「虛偽」

最氣被說「靠星爺捧紅」… 「火雲邪神」曾指責周星馳「虛偽」
「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

熱門新聞

韓裔美籍的EJAE在11歲進入南韓「SM娛樂」當練習生，10年嚴格培訓未能以偶像身分出道，卻因一首Golden華麗轉身登上國際舞台。(路透)

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

2026-01-18 12:36
以運動介入訓練肌力，應及早於45歲的「黃金介入期」開始，不要等到70歲。(圖／123RF)

封面故事／訓練肌力 中年是黃金期

2026-01-18 15:02
如果已適應快走間歇，可考慮「進階」以跑步來增加挑戰。（圖／123RF）

封面故事／從走路到肌力訓練 10心法維持身心健康

2026-01-18 01:29
肌少症患者示意圖 圖/123RF

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

2026-01-18 11:20
坊兼主打無油、無糖的全麥麵包，未必真的是「全麥」。(圖／AI生成)

養生／全麥麵包一定是褐色 褐色麵包未必全麥

2026-01-18 01:05
泰勒絲在長達近兩年的巡演期間，進行了高強度的健身活動。(美聯社)

封面故事／泰勒絲13項訓練菜單曝光

2026-01-18 01:28

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅