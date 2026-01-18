封面故事／身體組成不同 亞洲人肌肉量低於歐美

亞洲獨特身體組成表現特性 製表/元氣周報

身體組成為骨頭、脂肪與肌肉，脂肪過多稱為肥胖、骨質過低則為骨質疏鬆症，但肌肉過少的議題，過去一直未受重視。台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，骨骼肌肉老化對健康有深遠影響，肌少症大幅增加高齡者健康風險，包括降低日常生活能力、生活品質下降，增加跌倒、骨折及住院等風險，甚至造成死亡。

老化後快肌變少 易跌倒

陳亮恭說，肌肉是能量代謝的重點器官，在不同的生命階段有不同的意義，與認知、代謝都有相關。骨骼肌功能主要負責運動，但在肌肉收縮時釋放肌肉激素，可進一步影響腦部神經再生、骨質強度、胰島素敏感性、發炎反應與心血管功能等，所以也被視為人體最大內分泌器官。

肌肉健康連動多項生理功能與健康表現，以肌肉纖維類型分布為例，維持適當分布非常重要。陳亮恭說，肌肉纖維有兩種，一種是慢肌，稱為第一型纖維；一種是快肌，也叫第二型纖維。第一型提供耐力，第二型提供爆發力，老化過程中第二型愈來愈少，快跌倒時得靠肌肉快速反應修正姿勢，而老人這部分肌肉纖維比例變差，更增加跌倒風險。

四肢發達 有助大腦活化

與肌肉健康相關的生理特徵還包括合宜的肌肉量與肌力、有效率的代謝功能、強健的肌肉再生能力、有效率的神經肌肉運作、健康的粒線體功能及平衡的蛋白質代謝。肌肉本質上有運動與代謝功能，強化肌肉健康，不僅能改善糖尿病 、減少心血管疾病 、也有助預防失智。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，「以往說，頭腦簡單、四肢發達，但現在知道四肢發達，有助於大腦活化，讓頭腦變得不簡單。」若能早一些預防肌少症，對於認知、代謝、體能、骨骼都有好處。

數據顯示45至55歲是肌肉與肌力的退化轉折點，陳亮恭也觀察發現，過了50歲生活若出現下列變化，如瓶蓋突然打不開、毛巾擰不乾、走路跟不上同齡的人，未刻意減重 卻莫名變瘦，都是肌力下滑警訊。

亞洲人身體組成異於歐美

陳亮恭指出，過去肌少症多沿用歐美標準，但研究顯示，亞洲人的身體組成和肌力衰退模式，都與歐美人士有所差異，因此更需要專屬亞洲的肌少症診斷標準。在相同身體質量指數(BMI)下，亞洲人肌肉量普遍較低、脂肪比率更高，其中又以女性最明顯，而亞洲男性在中年後肌肉流失的速度也特別顯著。

研究發現，以日本人來說，同樣過瘦的身體質量指數(BMI)18.5，其脂肪量遠高於同體位的歐美人，顯見亞洲人的肌肉量、肌力不如歐美，這可能與亞洲人的身體組成有關，而或許和主食為澱粉及人種等有關，導致亞洲人的脂肪量較多、肌肉量較少。

亞洲年輕女性 多泡芙族

陳亮恭指出，許多亞洲女性從年輕時肌肉量基礎就偏低，外表雖纖細，實際上卻呈現「體脂高、肌肉低」的典型「泡芙族」體態；韓國甚至出現「年輕女性的肌肉量比祖母輩更少」的世代反轉現象，凸顯肌肉不足不是老年才開始，而是從年輕就累積的問題。

另外，亞洲男性中年後肌肉流失速度也特別顯著，顯示亞洲族群的退化往往更早、更快。就這些差異而言，制定符合亞洲身體特性的診斷標準與切點數值，有其必要。

肌肉健康應提升公衛層次

本次共識更新重點不僅在診斷，更首次把「肌肉健康」提升到公衛層次。

陳亮恭指出，更新版亞洲共識與世界衛生組織(WHO)推動的「高齡整合照護」(ICOPE)框架接軌，該評估原本即已納入多項與肌少症相關的測量，若結合肌少症篩檢後，讓握力、營養、活力等項目能彼此銜接，形成更完整的早期發現與介入機制，也讓臨床診療、社區篩檢與長照端都能採用一致流程，有助推動大規模普查，並成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。