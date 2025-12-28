我的頻道

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

封面故事／重粒子治療 精準攻擊癌細胞 副作用較低

記者李青縈
台北榮總2023年5月15日成立台灣第一座重粒子癌症治療中心，是全世界第14座，籌畫、興建長達14年。(本報資料照片)
「重粒子治療」是目前最先進的放射線治療方式之一，以高能量重粒子精準攻擊癌細胞DNA，同時降低對周邊組織的傷害，副作用較傳統放療低、療程時間也更短。特別是在胰臟癌治療上的表現，屢獲肯定。

台北榮民總醫院的「重粒子癌症治療中心」被世界粒子治療合作組織(PTCOG)列為全球第14座運轉中的重粒子中心是日本三部輸出海外設備中最早啟用者。歷經十餘年籌建，自2023年5月啟用以來，已治療516位癌症病人，其中九成為台灣病人，一成來自美國與東南亞，顯示其在高階癌症治療領域的國際吸引力。治療類型以胰臟癌為主(約三成)，其餘為攝護腺癌、肝癌與肺癌等。

重粒子治療兼具高精準、低副作用優勢，由於治療費用昂貴，每年特別保留2%治療名額協助弱勢病人，體現醫療平權精神。

台北榮民總醫院早在2023年8月，為提升「癌王」胰臟癌治療品質和效能，即成立「胰臟癌治療暨研究中心」，整合各科醫療團隊，提供一站式診療服務。以化療合併「重粒子治療」，再經切除手術，為癌友提供最新的治療方式，開創治療新頁。

台灣每10萬名男性有4.64人罹患胰臟癌，女性則有3.21人，在2023年是台灣人癌症死亡第七名。手術切除是最有效治療選項，但胰臟癌早期症狀不易察覺，有近八成發現時已是無法手術，僅能以化學及放射姑息性治療，故有「癌王」之稱。

台北榮總於成立全台首座重粒子癌症治療中心後，接受治療的癌友，以攝護腺癌、胰臟癌占比最高，肝、肺癌病患也不少。因考量治療是結合放療、重粒子和手術，為了協助病人減少等候時間與焦慮，胰臟癌治療暨研究中心是由三個醫師聯合門診諮詢，提供一站式診療。

台北榮總表示，相較於傳統光子照射治療會貫穿人體，重粒子(碳離子)可精準照射腫瘤，對人體傷害小，針對胰臟癌局部晚期無法手術的患者，以化療合併重粒子治療後讓腫瘤縮小，透過手術即可將腫瘤完全切除乾淨，為患者帶來重生希望。

重粒子治療療程，會讓患者先進行化療等全身性藥物治療，若一到兩個月後疾病沒有惡化，會再加上重粒子治療；台北榮總表示，由日本經驗來看，僅使用化療合併重粒子治療復發機率較高，因此會再以手術進一步切除癌細胞。

台灣的中國醫藥學院附設醫院、花蓮慈濟院目前均在建置中重粒子中心。

【小檔案】極端氣候 衝擊醫療體系

極端氣候對衛生醫療體系也造成衝擊，台灣醫療機構排碳量占國家的4.6%，高於全球的4.4%。台北榮民總醫院院長陳威明曾以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題，發表醫院永續成果，台北榮總的重粒子中心是「吃電怪獸」，院方著手降低用電度數。陳威明表示，腹部磁振造影檢查的排碳量和用電度數超過電腦斷層的一倍，較超音波高33倍，如果可以用超音波檢查的，就不需要磁振造影檢查。

ESG是指環境(Environment)、社會(Social)及公司治理(Governance)的縮寫，是一個評估企業永續發展與非財務績效的關鍵指標，涵蓋氣候風險、勞工權益、商業道德等議題，被廣泛應用於投資決策中，判斷企業是否能長遠創造價值並達成永續經營。

【小檔案】台灣醫界 掀軍備競賽潮

近年來，台灣醫界吹起軍備競賽風潮，全台累計15家醫療機構採購醫用粒子治療設備，密度居全球之冠，平均每150萬人就有一家粒子治療中心。粒子治療(質子治療與重粒子治療)為先進放射治療，但造價昂貴，以質子治療為例，約需新台幣50億元(近1.6億美元)，重粒子治療則需新台幣30億元(約1億美元)，

台灣衛福部已核准全台15家醫療機構購置醫用粒子治療設備，數量達30台，其中五家已開始營運。

癌症 腫瘤 癌細胞

