生活／肥胖、吸菸、糖尿病族群 醫師不建議鏟雪

冬天下雪和積雪的白皚皚景象很漂亮，但也要小心美景中暗藏殺機。鏟雪是冬季不可避免的活動，但醫師表示，鏟雪會讓心率和血壓升高，常久坐不動、肥胖、吸菸和糖尿病患者都是不建議鏟雪的族群，活動後心臟病發作或心臟驟停的風險增加；如果必須外出鏟雪，醫師也建議不要著急並適當休息，改用鏟子推雪也比鏟起和拋甩雪更省力。

紐約郵報報導，體力活動會透過暫時對心臟施加額外壓力來增進心臟健康，但若包括鏟雪已經一段時間沒有運動或沒有規律的運動習慣，這時進行體力活動恐弊大於利。

奧克蘭大學威廉博蒙特醫學院(William Beaumont School of Medicine)內科學教授富蘭克林(Barry Franklin)領導相關研究，他說鏟鋤深積雪對心臟的負荷可能和在跑步機上進行的運動心電圖測試相當，甚至更大，研究受測者只鏟雪兩分鐘，心率已經超過上限，也就是最大心率的85%，體能最差的受試者在鏟雪過程中心率最高。

說得更白話些，鏟雪所耗費的體能大約和打網球或慢跑等運動差不多。

一篇刊登在加拿大醫學學會期刊(Canadian Medical Association Journal)的研究指出，在鏟了7至8英寸的雪後，男性比女性更容易心臟病發及因此死亡。

但不只舉起重物這動作導致心臟問題，寒冷的氣溫會讓動脈收縮、血壓升高，血流因此受限，迫使心臟必需更用力運轉才能將血液運送至身體各處；而當人舉起重物如一鏟壓實的雪時容易摒住呼吸，這會讓心率及血壓升高，這些因素再加上額外的體力消耗，心臟發生意外的風險就增加了。

富蘭克林說，對那些原本就有心血管風險的人來說，鏟雪的影響特別令人擔憂，例如常久坐、肥胖、過去或現在有抽菸、糖尿病患者、膽固醇過高、高血壓，或曾有或心臟病或中風者，符合這些條件及曾接受繞道手術或冠狀動脈血管成形術的人則根本不該鏟雪。

若非得鏟雪，建議放慢動作並適當休息；用鏟子推雪比鏟起雪後丟拋對身體好。

美國心臟協會建議大眾要認識心臟問題的徵兆，例如胸痛、胸悶、頭暈、心悸或心律不整。若有其中任何一項症狀，應立即停止活動，若症狀持續則需撥打911。

心臟病 糖尿病 中風

