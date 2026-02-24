去年7月3日世界日報 上下古今版刊載我的一篇文章「與世界日報『再婚』」，描寫我退休後，經過28年再度拾筆投稿世界日報的故事，本文以該文為緣起，分享我再次投稿的心得並表達對世界日報創刊50周年的寄語和祝賀，讀者有興趣可以到世界日報網站搜尋閱讀該文。

這二年世界日報家園、上下古今及副刊共刊登我25篇文章，我的文章如是生活隨筆就投家園，說老故事就投上下古今，其餘就投副刊。家園提供在美華人 生活指南；而上下古今是生活在兩岸同胞的時代縮影，通常刊載有關歷史文化、傳統習俗、懷舊故事、人物回憶錄等懷舊主題的文章; 至於副刊則涵蓋了文學、詩歌、學術文章，文章字斟句酌，內容有一定深度和水準。

我和報社編輯部是透過電子郵件往來，我喜歡世界日報採用線上投稿系統，透過使用預先編寫的回覆，這種方法節省時間，確保準確性並保持專業統一的形象，編輯部擁有隱私就像「藏鏡人」，我感覺是在和機器人交談。但是有一回，我得到意外的驚喜，編輯部機械似的回覆外又加了一句「真人」的回覆：「這篇大作非常有趣、生動，感謝分享。」沒想到這編輯部對我唯一的讚美，卻成為我寫作不綴的原動力。

台美兩地時差日夜顛倒，當我的稿件送出，每晚入睡前我就設定手機聲音來察覺新郵件的到來，半夜如被手機吵醒，百分之百是編輯部的通知將採用或不採用我的文章，每回採用總是令我欣喜雀躍的無法入睡。上下古今編輯部會先告知刊登日期，從採用到刊出的時間最短，或許多半只有老人投稿，而家園及副刊投稿者人數可能較多，包含了各個年齡層，稿件自然較多，等待刊出的時間也較長。

文章刊出當日，如果我文章題目是字體最大的一篇，我就在報紙螢幕截文儲存為圖片，加上世界日報網站文章連結，透過社群媒體和朋友分享。我也用網站文章連結複製文章並存 Word 文件，和原稿對比來學習編輯部如何修改我的文章。可惜今年10月24日刊登在上下古今「一元的故事」，不知何故，世界日報漏掉了當天上下古今文章連結。

由於持續投稿，幾乎每個月月底都會收到世界日報上個月刊出我文章的稿費，我例行性地到好市多 買一隻烤雞和一個十八寸的披蕯回家擧行慶功宴，有幾次還同時收到家園和上下古今二張支票。

我認為多關注華人社區動態，能幫助華人融入當地社會，在學習美國習俗的同時，也可保持與中國傳統的聯繫，而創造豐富多彩的雙語雙文化生活。以前我住的鳳凰城，現有台積電建立先進晶圓廠，目前住丹佛，丹佛是美國中西部一個重要的商業和交通樞紐，而設有台北經濟文化辦事處，但此兩地華人人口比其他城市如紐約、洛杉磯、舊金山、芝加哥等相對較少，社區華人新聞僅能由當地華文報紙取得，不像華人眾多的城市，世界日報每天都詳盡的報導當地社區資訊。或許世界日報可以做領頭羊，和美國其他地方華文小報建立合作關係，世界日報的官方網站可以連結到它們的報紙網站，一起來服務團結全美各地華人。

世界日報為華人提供了一個共同交流平台，讓華人在異鄉也能感受到文化上的歸屬感。雖然數位媒體的興起，徹底改變了人們獲取新聞的方式，然而世界日報很快就跟上潮流，不但適應了數位平台，更提供讀者上網免費閱讀電子報，轉眼之間即將創刊50周年，筆者在此恭喜世界日報走過輝煌的50年，也祝下一個50年愈加精彩，更願百年慶典益發盛大而必將載入史冊。