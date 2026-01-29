一轉眼，來美國已經三十多個年頭，歲月悠悠物是人非，但「世界日報 」一直在手，宛如它鄉故知老朋友，真是難得。

回想當年剛來美國落腳紐約的時候，一句英文都不懂，在那個電腦互聯網還未普及的九○年代，對我來說，世界日報就是我的眼睛，讓我看到家事國事天下事，它又是我找工作、找各業服務的工具，後來它又成為我抒我想的精神家園，每每有閒情逸致、有寫作靈感的時候，就投書世界日報，在世界周刊、副刊、家園等版面都分享過美國的生活體驗，它已經成為生活中的一部分。

搬離紐約後，世界日報就一報難求了，偶爾只能在華人超市 裡看到，而且是過期的，習慣了每天看報紙的我，總覺得少了點什麼。還好，隨著互聯網的飛速發展，後來又在網上可以看到世界日報了，而且網上投稿更為方便，又陸陸續續地投稿，把生活中的所看所想一吐為快。

這麼多年過去了，很多人和事都褪色了，但這些留下的文字卻可以迅速地激活我的記憶體，就像影集一樣，讓往事鮮活起來。有些可笑的，有些美好的，有些妄議時政的，像電影倒帶那樣，又從頭播放一遍。

最好笑的兩篇，一篇講大年三十，合租樓裡的朋友聚餐，來了一名美國小伙，他聞到香噴噴的中菜，讚不絕口，結果端上桌的都是豬肚、牛腩、豬肝之類的菜式，一樣都不敢吃，空著肚子回家。

另一篇講的是帶著孩子郊遊，遠遠看到有巨無霸充氣滑梯，走近還有燒烤陣陣飄香，以為是當地的遊樂會，問排隊帶孩子玩滑梯的人在哪裡買票，人家說不用票。去買漢堡熱狗吃，人家又說免費，熱情地遞上香噴噴的大漢堡和熱狗。吃著玩著，突然消防警報響起，有聚餐者如開弓之箭，衝入旁邊的大樓換上消防衣，嗚嗚響地開出消防車，我們才覺察這是消防局的家屬遊樂會，誤打誤撞蹭了人家一頓，尷尬死。

世界日報與讀者互動的活動也特別吸引我，我和孩子曾參加過世界日報舉辦的紅包設計、母親節 賀卡設計和商家感謝卡的設計活動，也贏得了不少獎項，獲得不少獎品，有些到現在還在使用。這些都成了生活中美好的記憶。

世界日報還給過我一次特別的記憶。那年，一家人興高采烈地回到闊別多年的紐約，參加孩子的大學畢業典禮，典禮結束後，大家都在拍照留念，在旁邊的一名女子說是某個出版物的記者，徵詢我們可否同意讓她拍照，當時人聲嘈雜，並未聽清楚是哪個出版物，就欣然同意讓她拍照。次日，我照常上世界日報網站瀏覽新聞時，看到報導哥倫比亞大學畢業典禮的新聞，出乎意料地看到自己一家人的大照片也出現在新聞裡，趕緊截圖珍藏起來。在美國生活兜兜轉，總能與世界日報相遇，真是有緣。

在英語的世界，民辦一份小語種的報紙異常艱難，讀者群體和贊助商都有限，見過不少民辦華文報社和雜誌社樓起樓塌，銷聲匿跡，世界日報卻一枝獨秀，依然屹立不倒，實屬難能可貴。藉世界日報創刊五十周年之際，祝世報繼往開來，全方位發展壯大，愈辦愈好。