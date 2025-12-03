第一次聽到「世界日報 」的名字，是因為一口電飯鍋。那天，一個朋友抱著一個大盒子走進我家，神祕地說：「訂世界日報送的。」我還來不及驚訝，就已經被眼前這口大同電飯鍋征服。對剛到美國的我們來說，它簡直是生活的救星，米飯在鍋裡咕嘟咕嘟地冒著泡，上層蒸籠裡同時升起排骨、苦瓜釀肉、雞蛋 餃的香氣，飯香、菜香交織，像一種溫暖的邀請，把我的好奇心引向那份還未展開的報紙。於是，在華人超市 ，我買下了第一份世界日報，墨香伴著飯香和菜香，悄然走進我的生活。

真正把世界日報寫進我家記憶的，是兒子的畫。那時他還在小學，常常拿著彩筆隨意塗鴉，我們送他去上中文美術課，不久，他的一幅作品居然登上了世界日報的副刊。那天翻報時，忽然在副刊上遇見了一幅熟悉的畫——兒子的作品正安靜地躺在紙頁裡。那一刻，心裡湧起難以言喻的喜悅。

「兒子，這是你的畫！」他一臉驚喜，眼睛亮得像星子。那一期報紙被我們全家和鄰居朋友們翻得皺皺巴巴，幾乎快要散架。沒想到，之後又有兩幅畫接連刊出。對孩子來說，那是自信心一次次被點燃；對我來說，那是永遠難忘的驕傲。三幅小小的畫，把我們和世界日報緊緊繫在一起。

出國前，我在報刊雜誌上發表文章，多是學術、科普，少數是散文。來美之後，筆頭未停，卻大多散落在博客裡，三十年過去，我從未想過再向報社投稿。直到一個多月前，看見愈來愈多博友的文章登上紙媒，我忽然心生觸動：為什麼不試一試呢？腦海裡浮現的第一個名字，就是世界日報。

我寫了一篇醞釀已久的散文，關於我母親與她的姑父——中國近代數學教育的先驅段調元，如何塑造了我們家的家風。稿件寄出兩天後，竟然收到了錄用的通知，那一刻，心跳如同30年前兒子畫作登報的那一天，猛然加速。原來，這份陪伴我們多年的報紙，也願意為我敞開一方園地。

然而，寫作之路並非一路順風。初次成功的喜悅之後，接連而來的退稿與漫長的等待，讓我真切體會到寫作者的常態。但奇妙的是，這種「被拒絕」並未讓我感到疏遠，反而讓我覺得與這份報紙更親近了，它不再是高高在上的媒體，而是一個會微笑著搖頭、也會為我鼓掌的老朋友。

回望這一路：從電飯鍋裡氤氳的飯菜香，到孩子作品的稚拙筆觸，再到我自己文字的起伏，世界日報陪伴了我三十年的光陰，它見證了我的家庭成長，也承載了我作為寫作者的探索。三十年的點滴，能在報社五十年的篇章裡留下幾行字痕，已是我的榮幸。

如今，世界日報即將迎來創刊五十周年，在這個值得紀念的時刻，我想由衷地說：謝謝你。謝謝你在海外華人世界裡，守望新聞與文化，也守望我們這一代人的心聲。願未來的五十年，世界日報依舊如晨光般溫潤，在每一個清晨準時展開，將墨香與溫暖留在讀者的指尖與心底。