我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

醫藥／「百病之首」糖尿病引發各種病變 恐骨鬆、骨折

廖靜清
醫師提醒，糖尿病會引發各種病變，還會影響骨質健康，嚴重時甚至無法正常行走，因此控制血糖很重要；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，糖尿病會引發各種病變，還會影響骨質健康，嚴重時甚至無法正常行走，因此控制血糖很重要；示意圖。（圖／123RF）

糖尿病被喻為「百病之首」，除了引發各種病變，還會影響骨質健康，增加罹患骨質疏鬆症的風險。一名52歲工程師罹患糖尿病多年，因長期久坐及工作壓力，第四、五腰椎嚴重退化狹窄，導致下背痛及腿部麻木，嚴重時甚至無法正常行走。　

★胰島素不足 新骨生成差

這位工程師擔憂脊椎手術後有高感染風險，拖了很久，遲遲不敢接受手術治療。台灣基隆長庚醫院骨科主治醫師張家偉表示，糖尿病患者因胰島素分泌不足，造成新骨生成能力較差，骨質自然變得脆弱，也一般人更容易發生骨折。臨床統計，糖尿病患者的脊椎退化風險比一般人高，尤其是脊椎狹窄滑脫和椎間盤突出，每四位脊椎融合手術患者即有一人患有糖尿病。

張家偉提醒，患者如果血糖管控不良，會增加脊椎手術後傷口感染的風險，可能引發骨髓炎或出現菌血症、敗血症。他以這名工程師為例，在評估過病情，以及與病患討論術後恢復狀況後，進行新式的超音波骨刀內視鏡手術，術後疼痛明顯減輕、手術恢復期比預期短，患者的生活品質也大大提升。

★持續高血糖 椎管易變窄

要改善糖尿病導致的骨質疏鬆或脊椎問題，醫師通常會開藥，並要求患者血糖控制，也定期監測骨密度。若身體一直處於高血糖狀態，就容易讓椎管變窄，壓迫脊髓或神經。

基隆長庚醫院骨科主治醫師蔡松航表示，傳統的脊椎手術為開放性手術，或使用傳統電燒移除骨頭上的軟組織，但出血較多、手術時間長，周圍組織損傷風險高，對糖尿病術後感染控制更加困難。透過超音波骨刀，運用超音波振動切割骨頭，可減少出血量，去除病變部位，另結合內視鏡，可將術後感染率降至原來的十六分之一，特別適合糖尿病患者。基隆長庚醫院目前已成功應用於20例糖尿病患者，所有患者均無嚴重併發症，恢復狀況良好。

糖尿病 血糖 骨科

上一則

醫藥／數百萬美國人服用的「血糖剋星」 研究：證據不足

下一則

地產投資／洛杉磯住宅成交率 全美倒數第2

延伸閱讀

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖
腎絲球腎炎不治療恐腎衰竭 尿液變色、泡泡尿都是警訊

腎絲球腎炎不治療恐腎衰竭 尿液變色、泡泡尿都是警訊
可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整
吸菸造成血糖控制不佳 動脈粥狀硬化機率20至50%

吸菸造成血糖控制不佳 動脈粥狀硬化機率20至50%

熱門新聞

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

2025-11-30 01:30
八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

2025-11-30 01:14

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

2025-11-30 01:15
愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

2025-11-30 01:24
「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)

封面故事／克林姆的「吻」5事你該知道

2025-11-30 12:48
由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

2025-11-30 01:29

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場