醫藥／6大疾病 痛起來…如刀割、像被電到

三叉神經痛是疼痛度高的常見疾病；示意圖。( 圖／123RF )

三叉神經痛 吹風也喊痛

「三叉神經痛患者會痛到無法講話。」台灣馬偕紀念醫院神經外科資深主治醫師林新曜表示，典型的三叉神經痛，像是被刀割或是被電到的感覺，雖然來得快去得快，但是疼痛指數可能高達9至10分，甚至手摸到、被風吹到都會劇痛，痛到無法講話。

三叉神經是由腦部延伸到額頭、顴骨、下巴，由於神經位置靠近牙齒，常被誤以為是牙痛。若為血管壓迫導致的典型三叉神經痛，林新曜表示，在發作之前很難預測，原則上會先使用藥物治療，如止痛藥或是抗癲癇藥物，而常用特效藥物卡巴氮平（carbamazepine）容易導致過敏，因此需要搭配做HLA-B1502基因檢測。由於疼痛表現是周期性，藥物也必須搭配使用。若藥物無法改善疼痛，則會執行開顱手術，透過在腦幹旁邊放墊片避免神經受壓迫。

吃完大餐 膽結石疼痛

膽結石可能卡在膽管造成暫時性阻塞，也可能讓整個膽囊發炎，變成持續性膽囊發炎，嚴重時若不進行迅速積極治療，可能會引發併發症而導致有生命危險。

馬偕紀念醫院一般外科資深主治醫師賴宏飛指出，最常見吃大餐後因為食物油膩造成肚子絞痛，可能持續30分鐘至1小時，疼痛感會從右上腹部往肩膀、背部延伸，同時伴隨噁心、想吐、盜汗。

膽結石分成膽固醇結石以及色素結石。賴宏飛說，若手術僅拿掉膽結石，容易復發，因此通常會將膽囊取出。膽囊為儲存膽汁處，拿掉膽囊後，肝臟仍會製造膽汁，但因為缺乏儲存處，手術後一、兩個月容易出現軟便、拉肚子等症狀，但身體會慢慢適應。

尿道結石 背腰都痛

泌尿道結石疼痛難耐，疼痛感會從後背、後腰一路延伸到下腹部，同時伴隨噁心、嘔吐、血尿等。馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師李致樵說，腎結石通常不會痛，要等到石頭掉落到輸尿管時才會開始疼痛，疼痛為間歇性，輸尿管收縮時才痛，若結石未排出，疼痛不會改善。

李致樵表示，若發生過結石或有家族史，每天應該喝3公升以上的液體，最好以白開水為主，夏天容易流汗，需要喝更多水，同時排尿量應達2公升。

急性痛風發作 止痛藥縮短病程

痛風患者形容，痛風發作時「連風吹過都會痛」。痛風發生在關節 ，如腳踝、腳趾、手肘、膝蓋等處，外觀腫大，有時肉眼可見，最常見的部位在大拇趾第一關節處。馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科資深主治醫師陳偉哲表示，痛風關節炎是關節腔的組織液產生尿酸結晶，誘發發炎反應。然而，關節痛不一定是痛風，需要進一步區分，如抽血檢驗尿酸濃度。

痛風一旦發作，患者處於急性期，此時止痛藥角色至關重要。陳偉哲說，這時候通常會給予消炎止痛藥以及秋水仙素，用來縮短病程，而不會使用降尿酸藥物，避免濃度波動引起發炎。如果痛風發作較為頻繁（一年超過兩次），要把患者尿酸濃度控制在6mg/dl以下時，才會使用降尿酸藥物。

皮蛇上身 演變長期神經痛

「抽痛、像電流流過、麻麻的、穿衣服也會痛……」，帶狀疱疹是一種水泡性疾病，在感染水痘病毒之後，人體內神經仍會殘留病毒，平時受到免疫力 壓制，一旦免疫力降低時就會發作。

因為疱疹沿著神經分布，發作時會呈現帶狀，產生單側、疼痛性、水泡性的病灶，民間俗稱皮蛇或蛇纏腰，會伴隨疼痛、異物感。帶狀疱疹可能會演變成長期神經痛。

馬偕紀念醫院麻醉科資深主治醫師高聖欽表示，帶狀疱疹後的神經痛表現多樣，可能會影響生活品質、睡眠、工作等，疼痛程度因人而異。

高聖欽提醒，現在帶狀疱疹已經有疫苗，建議高風險族群接種，可以降低變成長期神經痛的機率。

癌痛不處理 影響存活期

癌症 疼痛雖不至於立即威脅生命，但有研究顯示，不處理疼痛可能會讓存活時間縮短。

高聖欽說，四成癌症患者會面臨疼痛，三成更是中重度疼痛，原因是癌症腫瘤侵犯組織造成不適。高聖欽表示，第一線治療為選擇口服止痛藥物，輕中度疼痛使用一般的消炎止痛藥就可以控制。然而，中重度疼痛則可能需要鴉片類藥物（如嗎啡），但可能會面臨噁心、嘔吐、嗜睡、便祕等副作用，衛教上需要特別說明。若患者無法口服，也可使用口腔黏膜的口頰片，或是注射類藥物。