養生／上午喝熱綠茶 有利代謝、促進脾胃運化

你喜歡喝茶嗎？你愛喝的是哪種茶？喝綠茶可以預防多種慢性病，是很好的茶飲選擇。泡綠茶以70-80℃之間的水溫最適合，而最適當的喝茶時間是上午。

喝綠茶有益健康，前提是純粹的茶，不是加糖加料的茶飲。泡茶時，如果沒有溫度計可測，可注意水煮沸後，用冷水冷卻一下即可。

研究顯示，茶葉含兒茶素、多酚類、類黃酮等抗氧化物質，台灣新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳曾受訪指出，這些抗氧化物質有抑制血脂肪代謝合成作用，可以預防中風 、心血管疾病 、糖尿病 等，其中以兒茶素的研究最多，對抑制脂肪肝形成、降低體重等都有所助益。

茶不能取代水

多數研究指出，每天喝3到5杯茶沒問題。但有些人把無糖茶當水喝，則不建議，營養師提醒不可用茶取代水，因茶中仍具有刺激性的咖啡因，空腹喝茶對於腸胃道是一種刺激，也要避免在睡前喝茶。那何時喝最好？開業中醫師陳潮宗建議，上午喝綠茶最適當，可幫助脾胃運化，讓五臟的功能表現得更好，有利代謝。

此外，綠茶屬未發酵茶，單寧酸含量較高，容易在胃中和蛋白質結合，造成胃不舒服，因此有胃炎等腸胃疾病者較不宜飲用。另外，單寧酸也會阻礙鐵質吸收能力，所以飯後一小時內也不建議喝綠茶，以免影響鐵質吸收。

而不同的茶所含的抗氧化物質不同，茶葉被發酵得愈久、兒茶素含量愈低。未發酵茶綠茶，保留的兒茶素最多。而多酚類包括茶黃素、茶紅素，多存在於紅茶等發酵茶或烏龍茶等半發酵茶中。普洱茶則屬於全發酵的茶種，幾乎沒有兒茶素。

各種茶都有一些不太一樣的好處，綠茶的好處更是多，多喝有助於降低多種慢性病風險。