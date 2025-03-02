養生／睡前來杯洋甘菊茶 可助眠
每一天，全世界大約會喝掉100萬杯洋甘菊茶(Chamomile tea)，這種茶喝起來美味爽口，而且有益健康。實況影音平台Surrey Live指出，甘菊茶不僅幫助睡眠，還能對抗高膽固醇。
洋甘菊茶由菊科植物(Asteraceae)的乾燥花製成，幾個世紀以來一直是天然療癒首選。這種神奇草本植物富含黃酮類物質(flavonoids)，因抗發炎和抗癌功效而聞名，另也含有重要礦物質和維生素。
哈佛健康(Harvard Health)研究人員發現，洋甘菊茶對健康好處多，不單只是睡前喝的鎮靜飲料而已。
洋甘菊是取自菊科植物花朵的香草。自古以來，世界各地的人面對各種健康問題時都一直以洋甘菊為天然藥物。
洋甘菊含有多種生物活性植物化學物質，特別是黃酮類化合物，有抗氧化劑作用；另含有少量礦物質和維生素如鉀、鈣、胡蘿蔔素和葉酸等營養素，研究表明有助於降低心臟病死亡風險、增強免疫系統、甚至可能預防某些癌症。
「分子醫學報告」(Molecular Medicine Reports)發表研究報告，強調洋甘菊茶對心臟健康的益處，提到類黃酮攝取量與冠狀心臟病死亡率明顯呈負相關，與心肌梗塞發病率呈反比關係。
在「內分泌學研究雜誌」(Endocrinological Investigation)上發表的另一研究中，研究人員發現洋甘菊茶可降低糖尿病患者的壞膽固醇。報告顯示，洋甘菊茶明顯降低糖化血紅蛋白(HbA1C)濃度、血清胰島素、胰島素阻抗穩態模型評估、總膽固醇、三酸甘油酯和低密度脂蛋白膽固醇。
該研究的作者樂觀作出結論，洋甘菊茶對第二型糖尿病患者的血糖控制和血清脂質狀況都有所幫助。
此外，甘菊茶另有若干潛在療效而受關注，包括緩解月經症狀、調節血糖、對抗骨質疏鬆症、減少發炎、抗癌、改善睡眠和放鬆、緩解感冒症狀和治療皮膚病的潛力，相關研究正在進行。
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