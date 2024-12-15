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養生／膽固醇 太高太低都不好

邱瑞杰
地中海飲食可以增加高密度膽固醇。（圖／123RF）
地中海飲食可以增加高密度膽固醇。（圖／123RF）

健康檢查報告看到「膽固醇」項目出現紅字，你知道自己的數值代表什麼嗎？膽固醇數值是心血管健康的指標之一，台灣衛生福利部基隆醫院心臟科醫師林威辰參考文獻和門診經驗，以Q&A問答協助民眾認識膽固醇。

Q：高密度膽固醇是好的膽固醇，愈高愈好？

A：太高太低都不好，過高的HDL也可能與特定心血管事件相關。

過去西方的大型流行病學觀察研究發現，血清中如果有較高的高密度膽固醇（HDL）的人，他們的心血管疾病發生率比較低。整體來說，研究觀察到每上升1mg/dL高密度膽固醇，會下降約2%到3%的心血管死亡率。

只是後續有些大型觀察研究，仍無法證實高密度膽固醇有預測能力，甚至非常高的高密度膽固醇和死亡率增加有關，特別在高血壓病人身上。過高的高密度膽固醇和特定心血管事件機率增加的關聯，目前機制還不清楚。因此簡單的說，高密度膽固醇太高或太低都不好。

Q：如何增加高密度膽固醇？

A：地中海飲食能抗氧化，運動被認為最有效果。

目前已知可以增加高密度膽固醇的方式，主要有飲食、運動和藥物三種。

飲食原則就是以地中海飲食為主，包含蔬菜、水果、堅果類、橄欖油和魚肉，避免紅肉和香腸、培根等加工製品。地中海飲食對心血管疾病的預防會有幫助，可以改善高密度膽固醇功能和抗氧化。

過去也有小規模的觀察研究發現，運動可以改變血脂肪的組成，血中高密度膽固醇在數個月運動介入後提升，甚至比飲食控制更有效。

雖然高密度脂蛋白長期被視為血管清道夫，可以預防心血管疾病，然而過去數個大型藥物臨床研究，使用菸鹼酸、纖維酸衍生物或膽固醇酯轉移蛋白，有效提升高密度脂蛋白數值，但目前並沒有臨床研究可以證明，使用藥物提升高密度膽固醇可以避免心血管疾病。

Q：提升好膽固醇，就能降低壞膽固醇？

A：保持良好生活習慣、靠史他汀藥物控制。

健康的生活飲食習慣，如運動、減少卡路里避免肥胖，對於血脂肪的組成會有幫助，並降低低密度膽固醇、三酸甘油脂，提升高密度膽固醇。使用可以有效降低壞膽醇藥物的史他汀藥物，也有增加好膽固醇的效果。

Q：吃素可以降低壞膽固醇嗎？

A：研究顯示，吃素顯著降低膽固醇，但不會改變三酸甘油脂濃度。

相較愛吃肉類食物，素食者可能可攝取更多的纖維、鎂、鋅、鐵質、多元不飽和脂肪酸等。相關研究發現，吃素會顯著降低總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇，但不會改變三酸甘油脂濃度。

長期壓力會帶來壞膽固醇，此為示意圖。（圖／AI生成）
長期壓力會帶來壞膽固醇，此為示意圖。（圖／AI生成）

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