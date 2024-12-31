2024離世名人╱追憶李政道、瓊瑤、卡特、艾瑟．甘迺迪

李政道是毫無爭議的天才，他曾總結，自己一生從事物理研究，生命的活力來自 「物理的挑戰」。(中新社)

李政道，98歲╱華裔諾貝爾物理學獎得主

華裔諾貝爾物理學獎得主李政道8月4日在舊金山病逝，享耆壽98歲。1957年，當時31歲的李政道與同是華裔物理學家的楊振寧一起因「弱作用下宇稱不守恆」的發現獲得諾貝爾物理學獎，廣受關注。

李政道原籍江蘇蘇州，為美籍華裔物理學家，曾獲選為中央研究院院士，也是中國科學院外籍院士、美國國家科學院院士。他長期從事物理方面研究，在量子場論、基本粒子理論、核物理、統計力學、流體力學、天體物理等領域做出成果。李政道是毫無爭議的天才，他曾總結，自己一生從事物理研究，生命的活力來自 「物理的挑戰」。

瓊瑤，86歲╱作家及連續劇女王 留下經典

瓊瑤生前出席《雪花飄落之前：我生命中最後的一課》新書座談會，她希望藉由這本書讓大家共同思考「善終權」。(本報資料照片)

86歲作家瓊瑤12月4日在台灣淡水住家被發現死亡，她在遺書中說，她已翩然離去，擺脫讓她痛苦的軀殼。

瓊瑤是華人圈著名的言情小說作家，創作生涯橫跨半世紀，出版60餘部小說，代表作如「我是一片雲」和「幾度夕陽紅」均被改編為膾炙人口的影視作品，她與夫婿、皇冠文化集團創辦人平鑫濤也創造「文學影視一條龍」模式。

1989年瓊瑤電視劇「六個夢」系列首開台灣與中國合拍劇風氣，到1998年開始的「還珠格格」三部曲更是在中國暴紅，讓瓊瑤獲得「連續劇女王」、「華文IP教母」封號，更捧紅不少演員。

吉米‧卡特，100歲╱美國前總統、諾貝爾和平獎得主

前總統卡特29日以100歲高齡辭世。圖為出身自喬治亞州花生農夫的卡特，頭戴家鄉亞特蘭大勇士隊球帽觀看美國職棒開幕球賽。（路透） 路透通訊社

美國前總統卡特（Jimmy Carter）12月29日過世，享嵩壽100歲；卡特任內促成美中建交，並簽署「台灣關係法」；標榜人權，致力推動中東和平，斡旋埃及與以色列簽訂「大衛營協定」，迄今仍是美國中東地區外交成就之一。然而卡特無法阻止蘇聯入侵阿富汗，被許多美國人視為軟弱無能；伊朗爆發革命，數十名美國人質遭扣留444天。

1980年4月，卡特批准美軍特種部隊拯救人質行動，結果鎩羽而歸，8名美軍殉職，以致該年競選連任失利；他卸任後致力改善全球貧民住房、公共衛生，並促進和平與民主，在2002年獲頒諾貝爾和平獎。

艾瑟．甘迺迪，96歲╱甘迺迪家族大家長 致力人權

甘迺迪家族大家長艾瑟‧甘迺迪以96歲高齡辭世。(美聯社)

已故前司法部長羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy)遺孀艾瑟·甘迺迪(Ethel Kennedy)於10月10日過世，享年96歲。艾瑟是約翰·甘迺迪總統同輩的甘迺迪家族成員最後一人，堪稱家族大家長。

艾瑟生於1928年，是百萬富翁千金，1950年嫁給後來當上聯邦參議員和司法部長的羅勃·甘迺迪，但在40歲前後，親身經歷了甘家多名成員相繼死亡的悲劇。艾瑟在丈夫1968年遇刺身亡後，獨力撫養11名子女，此後數十年致力社會正義和人權事業，為甘迺迪家族留下典範。

納瓦尼，47歲╱普亭死對頭 被稱俄版曼德拉

納瓦尼2019年在街頭演說。（美聯社）

俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)2月16日在北極圈內流放地昏迷後猝逝。據俄羅斯監獄部門說法，47歲的納瓦尼是在哈爾普(Kharp)「極地狼」(Polar Wolf)監獄散步後失去知覺，隨即死亡。

納瓦尼是律師出身，向來直言不諱地批評俄國總統普亭和他的人馬。支持者將納瓦尼視為「俄版曼德拉」。

納瓦尼2020年8月在飛往莫斯科的航班上突然身體不適，之後被送到德國柏林治療。德國軍方檢測顯示納瓦尼中的毒是「諾維喬克」(Novichok)神經毒劑。他在2021年自願從德國返回俄羅斯，但他一抵達俄國隨即被捕。

塔塔，86歲╱印度最大企業集團總舵手

印度最大企業之一塔塔集團前董事長塔塔過世，享壽86歲。(美聯社)

印度最大企業之一塔塔集團(Tata Group)10月9日晚發表聲明指出，塔塔集團前董事長塔塔(Ratan Tata)過世，享壽86歲。塔塔集團的控股公司塔塔子孫(Tata Sons)董事長錢德拉塞卡蘭(Natarajan Chandrasekaran)，讚揚塔塔是「真正不同凡響的領袖」，馬哈拉施特拉邦政府以國葬規格為塔塔舉行葬禮。

塔塔2012年卸任董事長後，一直領導塔塔信託基金。由於塔塔終身未娶，且沒有子女，他的離世令塔塔信託基金出現領導真空。

小澤征爾，88歲╱日本指揮家 注重手勢、表情傳達

指揮波士頓交響樂團近30年的小澤征爾，留給樂迷難忘的回憶。(美聯社)

日本指揮家小澤征爾(Seiji Ozawa)於2月6日在東京家中逝世，享壽88歲，死因為心臟衰竭。小澤征爾1935年出生於當時的滿州國奉天市，1941年和家人搬回日本，後來就讀桐朋學園短期大學。1959年他前往歐洲深造，師從卡拉揚(Herbert von Karajan)、伯恩斯坦(Leonard Bernstein)等指揮大師。

小澤征爾最知名的是擔任美國波士頓交響樂團指揮，並從1973年起擔任音樂總監近30年。他的指揮哲學注重透過手勢、表情和其他肢體動作，把內心想法傳達給樂團。

聶華苓，99歲╱小說家 推動世界文壇交流

台灣小說家聶華苓辭世，享嵩壽99歲。(本報資料照片)

台灣小說家聶華苓10月21日深夜在愛阿華的住家辭世，享壽99歲。

聶華苓曾任教台灣大學及東海大學，1964年到美國，受聘為愛阿華大學國際作家工作坊顧問，1967年和美國詩人安格爾(Paul Engle)一同創辦愛阿華大學國際寫作計畫，對國際文化交流有巨大的貢獻，兩人後來結為夫婦。

聶華苓的作品涵蓋長篇小說、短篇小說、散文、翻譯以及文學評論，集結成書者有「葛藤」、「翡翠貓」、「失去的金鈴子」、「夢谷集」、「桑青與桃紅」等。其中最具代表性的「桑青與桃紅」英文版在1990年獲頒「美國書卷獎」。

劉家昌，83歲╱巨星推手 被稱流行金曲製造機

創作過不少經典名曲的劉家昌在70至80年代曾風靡港台。（本報資料照片）

創作不少膾炙人口歌曲的劉家昌12月2日癌逝，享壽83歲。他是台灣著名詞曲作者、歌手、電影導演和演員，他的歌曲在1970至80年代風靡港台，也是巨星推手，提攜劉文正、尤雅、甄妮、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君等人。

劉家昌創作過不少經典名曲，包括「往事只能回味」、「諾言」、「海鷗」、「中華民國頌」、「庭院深深」、「梅花」、「晚安曲」。劉家昌也投身戲劇，1976年還執導抗日片「梅花」，獲得五項金馬獎。

鄭佩佩，78歲╱一代女俠 「華夫人」攀顛峰

早年以武俠片出道的影星鄭佩佩，被稱為「武俠影后」。(美聯社)

武打女星鄭佩佩7月17日在舊金山逝世，享壽78歲。她的影視生涯跨越60載，重要轉折點是接演了武俠電影「大醉俠」的「金燕子」走紅，奠定其一代銀幕女俠地位。

到後來她在「唐伯虎點秋香」中一改過去俠女形象，演出裝瘋賣傻的「華夫人」，再次攀上生涯顛峰；之後更以李安執導的「臥虎藏龍」經典角色「碧眼狐狸」，榮獲香港電影金像獎最佳女配角殊榮。鄭佩佩去世後獲得金馬獎「終身成就紀念獎」，由李安擔任特別獻獎嘉賓，為鄭佩佩引言，鄭佩佩四名子女齊登台代母領獎。

比爾華頓，71歲╱名人堂球星 傳奇中鋒

比爾華頓在大學籃壇及NBA球壇都是獨一無二的中鋒。(美聯社)

兩屆冠軍、名人堂球星、運動頻道ESPN職籃球賽首席球賽評論員比爾華頓(Bill Walton)5月27日癌逝，享壽71歲。

身高6呎11吋(211公分)的華頓綽號「紅髮巨人」，曾獲得兩屆全美大學體育聯盟(NCAA)冠軍，三度成為年度最佳陣容球員。NBA總裁席爾瓦(Adam Silver)緬懷華頓時，形容他「重新定義了中鋒位置，堪稱獨一無二的存在」。

華頓是1977年到1978年賽季的NBA最有價值球員(MVP)，1985年到1986年賽季的NBA年度最佳第六人(sixth man of the year)，以及NBA50周年和75周年紀念球隊成員。

昆西瓊斯、亞蘭德倫、瑪姬史密斯、露絲．韋斯特海默、辛普森

昆西瓊斯(Quincy Delight Jones Jr.)：美國傳奇音樂及影視製作人，享耆壽91歲。他身兼作曲家、作詞家和編曲家，堪稱全方位音樂教父。他所製作麥可傑克森(Michael Jackson)的傳奇性專輯「顫慄」(Thrillers)，全球銷售估達7000萬張，迄今仍是史上最暢銷專輯。

全能音樂人昆西瓊斯生前，身兼音樂及影視製作人、作曲家、作詞家和編曲家，且有傑出成就。(美聯社)

亞蘭德倫(Alain Delon)：法國影星，88歲辭世。有人認為他是20世紀最性感男人，完美演出高冷殺手；有人則視他為大男人主義者，2019年獲頒坎城影展終身成就獎時，曾引發女性主義者譁然。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)讚揚亞蘭德倫不只是一位傳奇演員，更是「法國的典範」，被譽為「第一美男子」。

法國影星亞蘭德倫在上世紀60年代被譽為「第一美男子」。(路透)

瑪姬史密斯(Maggie Smith)：在「哈利波特」系列電影中飾演「麥教授」(Professor Minerva McGonagall)的英國國寶級女星瑪姬史密斯，享壽89歲。瑪姬史密斯被譽為英國最傑出的演員之一，她生前曾贏得兩座奧斯卡金像獎、四座艾美獎及一座百老匯東尼獎，是少數同時拿下這三大獎項的演員之一。

在「哈利波特」系列電影中飾演「麥教授」的英國國寶級女星瑪姬史密斯。(路透)

露絲．韋斯特海默(Ruth Westheimer)：美國著名性治療師、被稱為「露絲博士」，96歲辭世。她於80年代起，在電台及電視主持性教育節目，雖坦率談論曾為禁忌的性話題，但她笑嘻嘻帶有德國口音的聲音、只有4英尺7英寸的身高，加上淵博的性知識，使她成為流行偶像。她的電視節目「露絲醫生秀」，後來贏得了有線電視傑出獎。

露絲博士坦率談論性話題，成為流行偶像。(美聯社)