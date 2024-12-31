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2024離世名人／吳邦國 宗慶後 宋彬彬…宣告一個時代遠去

中國新聞組／整理
吳邦國任中國全國人大委員長期間，曾在兩會上提出廣受討論的「八個確立、五個不搞」。（中新社資料照片）
吳邦國任中國全國人大委員長期間，曾在兩會上提出廣受討論的「八個確立、五個不搞」。（中新社資料照片）

當前中國面臨內外交織的政經挑戰，應對複雜的局面，中國依舊步伐沉重。2024年，多位中國名人的辭世，為世人帶來深刻的思考。吳邦國的離世象徵一代技術官僚落幕，紅衛兵頭目宋彬彬及扮演周恩來、毛澤東演員的離開，彷彿宣告了一個時代的遠去。

●吳邦國，84歲，正國級領導 宣告中國「五不搞」

在中國政壇，正國級領導人、前副總理、前全國人大委員長吳邦國，於10月8日因病醫治無效在北京逝世，享壽84歲。吳邦國被認為「江系」色彩濃厚，在胡溫執政時期黨內排名第二，任兩屆人大委員長期間主持制定「反分裂國家法」、「物權法」等重大法律。

在2011年3月的全國兩會上，吳邦國向世界宣告中國「五不搞」：「從中國國情出發，鄭重表明我們不搞多黨輪流執政，不搞指導思想多元化，不搞『三權鼎立』和兩院制，不搞聯邦制，不搞私有化。」這也成為其政治生涯中最顯著的政治遺產。

吳邦國1941年7月生，安徽肥東人。他與妻子章瑞珍育有一子一女，兒子吳磊現任上海電氣集團黨委書記、董事長，是正廳級幹部；女兒隨母姓章，夫婿馮紹東現任總資產達100億人民幣的國有產業投資基金中廣核產業投資基金總裁，是在商界能呼風喚雨的人物。

畢業於清華大學的吳邦國從普通技術官僚起家，最終成為國家級領導人。訃告詳述吳邦國在上海的工作經歷及工作職稱，並稱吳邦國從領導崗位上退下來後，堅決支持和支持以習近平為核心的中央領導。他的離世也象徵中國一代技術官僚落幕。

中國食品大廠娃哈哈創辦人宗慶後一生簡樸，甚至有「布鞋首富」之稱。（中新社資料照片...
中國食品大廠娃哈哈創辦人宗慶後一生簡樸，甚至有「布鞋首富」之稱。（中新社資料照片）

●宗慶後，79歲，創辦娃哈哈 三登富比世首富

中國最大飲品生產商娃哈哈集團創辦人、前首富宗慶後2月25日因病離世，享壽79歲。1945年出生的宗慶後是第一代中國民營企業家的代表性人物之一，他曾三度問鼎富比世排行榜的「中國首富」，2023年位列胡潤全球富豪榜第121位。

宗慶後在1989年創建杭州娃哈哈營養食品廠，憑藉對兒童市場的眼光和一雙跑不爛的腿，娃哈哈營養液一炮而紅。他在1991年創建娃哈哈食品集團公司，其「AD鈣奶」在上市第二年就創造6.85億元產值，使娃哈哈營業額實現翻倍。目前在娃哈哈中國有81個生產基地、187家子公司，員工近三萬人。

宗慶後具備了改革開放後第一代創業者質樸、低調特質，常穿便宜布鞋，70歲還坐經濟艙，他說自己從小苦慣了，永遠要把自己當一個普通人，平民作風讓他被稱為「布鞋首富」。

宗慶後曾談起一生最大的遺憾，就是創業時已經42歲，「太晚了，感覺時間每天都在追趕著自己」。

中國文革期間的紅衛兵頭目宋彬彬晚年坦承，「文革是一場大災難」。 (取材自新京報)
中國文革期間的紅衛兵頭目宋彬彬晚年坦承，「文革是一場大災難」。 (取材自新京報)

●宋彬彬，77歲，紅衛兵頭目 揭暴力運動序幕

中國文革期間曾任紅衛兵頭目的宋彬彬9月16日在美離世，享壽77歲。宋彬彬是開國上將宋任窮的女兒，1966年6月2日，宋彬彬在在北師大女附中響應文革運動，率紅衛兵打死副校長卞仲耘，揭開暴力運動的序幕。

之後宋彬彬在一場毛澤東接見活動後揚名，她在天安門城樓為毛澤東戴上「紅衛兵」繡章，也因為毛一句話改名「宋要武」，宋彬彬之後發文稱得到了主席指明方向，「起來造反了、我們要武」。

在紅衛兵失勢之後，宋彬彬被派往內蒙下鄉、並到吉林成為工農兵學員；她在1980年以留學為名移民美國，並改名「宋岩」。

2014年1月，宋彬彬回到中國，她與其他紅衛兵向卞仲耘的半身雕像表達懺悔與道歉，她也承認文革是一場大災難，希望能求得原諒、達成和解。她的懺悔引起爭論與質疑，根據官方估計，1966年8月與9月間，北京有將近1800人遭受紅衛兵和激進者的攻擊死亡。至今，文革在中國仍是未能言明的禁區。

馬識途小說「夜譚十記」，曾被改編為電影「讓子彈飛」。（中新社資料照片）
馬識途小說「夜譚十記」，曾被改編為電影「讓子彈飛」。（中新社資料照片）

●馬識途，110歲，革命家 如一部中國近當代史

革命家、作家、書法家馬識途在3月28日離世，享嵩壽110歲。歷經批判、審查、下放、撤職、入獄…，馬識途一路走來的歲月，就是一部中國近當代史。

馬識途本名馬千木，1915年1月17日出生在重慶忠縣石寶寨。他在七七事變後加入共產黨，在地下工作中失去第一任妻子與女兒。改革開放後他退居二線，開啟了作家人生，晚年更是著迷於甲骨文研究。

馬識途1935年開始發表文學作品，他在1960年完成以前妻劉蕙馨為原型的長篇小說「清江壯歌」，但此書被批為大毒草帶給他六年牢獄生涯。

他將父親馬玉之擔任四川大邑縣縣長與惡霸交手的經歷寫進「夜譚十記」裡的「盜官記」，2010年被導演姜文拍成了幾乎人人皆知的電影「讓子彈飛」。

作家諶容日前去世，享年88歲。(取材自澎湃新聞)
作家諶容日前去世，享年88歲。(取材自澎湃新聞)

●諶容，88歲，名作家 「人到中年」家喻戶曉

作家諶容因病醫治無效，於2月4日在北京去世，享壽88歲。諶容原名諶德容，1935年10月生於湖北漢口。諶容一生創作豐厚，1975年出版個人首長篇小說「萬年青」，1979年發表第一部中篇小說「永遠是春天」。她的中篇小說「人到中年」與「太子村的祕密」獲得全國優秀中篇小說獎。

小說「人到中年」塑造了以眼科醫生陸文婷為代表的典型形象，表現了社會變革時期知識分子的生活處境和心路歷程。她透過這部作品凸顯了中年知識分子的境遇之難，引發廣大讀者的回響。

由她改編的同名電影在當時家喻戶曉，獲得了第三屆電影金雞獎和第六屆大眾電影百花獎最佳故事片獎，諶容本人也憑藉該片獲第五屆小百花獎優秀編劇獎。

中國前國防部長梁光烈逝世。（中新社資料照片）
中國前國防部長梁光烈逝世。（中新社資料照片）

●梁光烈，84歲，前防長 主持過中美兩軍交流  

                 

前中央軍委委員、前國務委員兼國防部部長梁光烈，11月12日凌晨2時43分在北京逝世，享壽84歲。公開資料顯示，他曾於2008年至2013年任國防部長，期間主持過中美兩軍交流，並被認為和江派關係密切。

梁光烈於1958年1月入伍解放軍，2002年5月獲頒上將軍銜。他長期在陸軍服役，因參與過越戰，被認為是主戰派。梁光烈在2002年升任中央軍委委員，總參謀長、總參謀部黨委書記後，於2008年至2012年任國務委員兼國防部部長，2012年至2013年更擔任國務院黨組成員。

梁光烈曾於2012年5月訪美，是當時中國九年來首位訪美的防長，他在抵美後表示，「兩國不是零和博弈的競爭對手」。

謝芳。(取材自現代快報)
謝芳。(取材自現代快報)

●謝芳，89歲，演出「青春之歌」 紅遍全中國

中國知名電影表演藝術家謝芳於12月19日在北京安貞醫院逝世，享壽89歲。謝芳因心臟問題緊急住院，她在去世前半小時跟家人說，「我睏了，想睡一會兒」，不久後便安詳離世。

謝芳原名謝懷復，1935年11月1日出生於湖北省武漢市黃陂區，原籍湖南。她不到18歲就在歌劇「小二黑結婚」中擔任主演，1959年她在電影「青春之歌」出演林道靜後紅遍全國，成為無數青少年的偶像。隨後她出演了「舞台姊妹」、「早春二月」、「山花」、「第二次握手」等50多部影視劇，成為知名電影明星。

謝芳曾表示，「青春之歌」改變了自己的人生。1962年，謝芳和趙丹、白楊等一起，入選新中國「二十二大影星」。2016年，謝芳獲得了第33屆大眾電影百花獎終身成就獎。

表演藝術家王鐵成去世，享年88歲，曾成功飾演周恩來。（取材自觀察者網）
表演藝術家王鐵成去世，享年88歲，曾成功飾演周恩來。（取材自觀察者網）

●王鐵成，88歲，演活周恩來 榮膺金雞獎影帝

表演藝術家王鐵成6月21日因病去世，享壽88歲。代表作有電影「大河奔流」、「李四光」、「西安事變」、「周恩來」等。

1976年，總理周恩來去世，王鐵成萌發飾演周恩來的願望。經過嚴格的試妝、試戲，王鐵成在1977年實現願望，在話劇「轉折」飾演周恩來。他模仿周恩來的口語、姿態，受到觀眾的歡迎和肯定。1978年，應導演謝鐵驪邀請，王鐵成在影片「大河奔流」中飾演周恩來，這是他首次在銀幕塑造周恩來形象。

1989年的影片「周恩來」中，王鐵成的表演十分出色，獲得第12屆電影金雞獎最佳男演員獎和第15屆「大眾電影」百花獎最佳男演員獎。

王霙在「開天辟地」的定妝照。（取材自澎湃新聞）
王霙在「開天辟地」的定妝照。（取材自澎湃新聞）

●王霙，66歲，扮演毛澤東 60影視劇植人心

以扮演開國領袖毛澤東聞名的一級演員王霙，8月25日於江蘇無錫病逝，享壽66歲。王霙曾在60多部電影及電視劇飾演毛澤東，曾獲電影金雞獎最佳男配角、華表獎優秀男演員等獎項，「青年毛澤東」形象深植人心。

王霙1957年11月出生於浙江杭州，1982年考入中央實驗話劇院，他在1989年上海電影製片廠的黨慶獻禮片「開天闢地」飾演青年毛澤東，從此成為飾演毛澤東的特型演員。

為了塑造青年毛澤東的形象，他除了認真研讀劇本，還找來了大量的文字和圖片資料揣摩，總結出毛澤東有三個特點：「菸不離手、辣不離口、書不離身」。王霙採訪了很多在毛澤東身邊工作過的人，發現毛和人談話的時候，會把抽了半截的菸撚滅，放在兜裡，之後點燃繼續抽。因此王霙還設計了捏著菸抽的動作，以表現出毛澤東的節儉。

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