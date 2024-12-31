香港2024年離世名人 告別大俠徐少強、黑幫王陳狄克

港星徐少強因「天蠶變」經典武俠劇「雲飛揚」一角暴紅，9月15日傳出離世消息。（本報資料照片）

2024年香港 送走多位名人，有以「天蠶變」紅遍港台的武俠明星徐少強、TVB「御用黑幫王」陳狄克、知名足球 教練也是足球運動員羅北、「兒童合唱團之父」葉惠康、前教育局長「孫公」孫明揚，以及澳門 「新賭王」及酒店大亨呂志和，撫今念昔，追憶他們的事蹟與貢獻。

●徐少強74歲 大俠3段婚姻 情史劇作都精采

香港1980年代武打明星徐少強9月1日因食道癌病逝北京，享壽74歲；小他30歲的太太也在處理亡夫喪事期間，心臟病發離世。導演劉觀偉等好友為其發起追思會，9月21日在橫店大智禪寺念佛堂舉行，現場相當簡潔而莊嚴，而演藝圈好友像是爾冬陞、尹天照等人也送上花牌致意。

徐少強的情史和他的戲劇作品一樣精采，他有過3段婚姻，當中還與女星雪梨未婚生下一雙兒女，15日替他證實噩耗的女兒徐頴堃，就是雪梨所出。

雪梨的姊姊是知名影星米雪，堅決反對妹妹跟相差15歲的徐少強交往，但雪梨為愛奮不顧身，還為徐少強生了一兒一女，但直到孩子出世，徐少強仍沒給雪梨名分，讓她只能傷心離去。

徐少強經歷3段婚姻，1975年與首任妻子張小鳳結婚，4年後分開。翌年娶第二任妻子何淑寬，兩人育有兒子徐亦東，徐少強跟雪梨爆出婚外情，雪梨生下兒子徐偉棟，轟動一時，徐與第二任妻子1986年離婚。雪梨之後再為徐少強生下女兒徐穎堃，二人1988年分手，徐偉棟與徐穎堃均在演藝圈發展。2005年徐少強娶年輕30歲的內地舞蹈員，婚後育有一對子女，據知分別是19歲女兒及13歲兒子。

港星徐少強妻子(右)竟傳出幫他處理後事時，心臟病發猝逝。（取材自微博）

徐少強入行逾半世紀，1972年考入邵氏電影公司第3期訓練班當演員參演逾百部影視作品，早年在電視劇「七俠五義」中演出展昭一角後獲電視台賞識，緊接著客串連續劇「大丈夫」受觀眾矚目。1979年，徐少強演出武俠劇集「天蠶變」之後聲名大噪，名氣更遍及台灣。

徐少強演出電視劇嶄露頭角，之後也把表演舞台轉換到電影上，他在1992年電影「武狀元蘇乞兒」飾演大反派趙無極再度暴紅，也鞏固在影壇的地位。1993年亞洲電視重拍「天蠶變」，他再次飾演「雲飛揚」一角。

徐少強至今已參演逾百部影視作品，早期飾演大俠為主，後期改為飾演反派，他以獨特的武術風格和深厚的演技，在1970和1980年代的香港電影界贏得極大聲望。

近年徐少強轉戰網路電影行業，仍持續活躍於演藝圈，逝世消息一出讓粉絲相當不捨，他的女兒徐頴堃也在社群媒體寫下I love you來悼念父親。

港星徐少強的愛女曬出一家三口合照。（取材自Instagram）

●陳狄克76歲 金牌配角 TVB御用黑幫王

TVB一代綠葉王、有「御用黑幫王」之稱的無線電視資深藝員陳狄克3月15日因病逝世，享壽76歲。提起陳狄克，大家或許感到陌生，但看到他的面孔，你一定會覺得非常熟悉。陳狄克16歲入行，從事幕後工作，進入麗的電視擔任武術指導；其後，於劇集「中國殺人王」扮演男主角，就此轉往幕前。

1979年，陳狄克成為TVB合約藝員，服務至今45年，先後參與多套劇集拍攝工作，包括「萬水千山總是情」、「射鵰英雄傳」、「鹿鼎記」、「尋秦記」、「使徒行者」、「法證先鋒」、「反黑路人甲」等逾280套劇集，演技出眾。他常飾演黑道人物，被稱為TVB的「御用黑幫王」。

他被稱為TVB金牌配角，這一生拍了261部影視劇，只有一部戲演了主角，其餘都是配角、跑龍套的角色，但他對演戲的熱愛、對生活的執著受到欽佩。

他是香港資深武打演員，在朱茵版「射雕英雄傳」中扮演黃河幫幫主沙通天，在「鹿鼎記」中扮演神龍教白龍使鍾志靈，雖然都是配角，但是卻給大家留下了深刻的印象。

他還是一名武術設計，最出名的就是為「上海灘」中周潤發和呂良偉設計動作，尤其是周潤發最後一個被亂槍打死的鏡頭，就是他設計的。

拍劇多年的陳狄克已婚並育有一名女兒。1990至1995年間，他曾為了養家而轉行當計程車司機，能放下藝人、明星身分去開計程車，被外界讚美是能屈能伸的大丈夫。

2024年3月，陳狄克肺部不舒服，咳嗽比較厲害，妻子和女兒將他送到醫院檢查，陳狄克被確診為常見肺炎，但出院回家後幾日陳狄克不幸去世，他扮演的那些角色也都成為回憶。

香港資深演員陳狄克15日離世，享壽76歲。（取材自微博）

●呂志和95歲 酒店大亨 香港富豪排第7

酒店大亨、嘉華國際及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和11月7日辭世，享壽95歲。呂志和1929年出生於廣東省江門市，5歲時隨家人移居香港。在日軍占領香港期間，他被迫輟學，年僅13歲便開始經營食品製造批發業務。

1950年代創立嘉華公司，晚年又透過集團創辦銀河娛樂，而銀娛也獲得澳門賭牌，在當地經營賭業。呂志和踏足澳門賭業後，身家飆漲，一度被外界形容為澳門「新賭王」。

呂志和早年從事建築，晚年在澳門經營賭業，身家飆漲；有外媒統計，其生前擁有145億美元身家，位列香港富豪榜第7位、全球富豪榜第168位。

呂志和晚年積極從事慈善和教育事業，於2015年成立「呂志和獎─世界文明獎」，每年頒發3個獎項，分別是「促使世界資源可持續發展」、「促進世人福祉」和「倡導積極正面人生觀及提升正能量」，每個獎項256萬美元。

銀河娛樂、嘉華國際公司創辦人、香港知名企業家和慈善家呂志和於11月7日逝世，享壽95歲。圖為2024年6月28日，呂志和在香港「2023-2024影響世界華人盛典」獲頒影響世界華人終身成就大獎。（中新社）

●羅北92歲 足球國腳、教練 亞洲稱雄

曾經是香港家喻戶曉的後衞和教練，並且長年在紐約都會地區致力推動英式足球運動的教練羅北，於2月13日在紐約市皇后區逝世，享壽92歲。

在香港出生的羅北，曾經在1960年代，東亞區域政治複雜、敏感的氛圍之中，毅然於1958年5月間，克服困難代表中華民國前往日本東京，參加第三屆亞洲運動會，並且獲得這次賽事的男子足球項目冠軍。

羅北在紐約安享晚年時，曾經不時回味歷屆世界盃賽事，以及當年和戰友並肩在亞洲稱雄的種種。

羅北曾在1958年5月代表中華民國前往日本東京，參加第三屆亞洲運動會，並獲得男子足球項目冠軍。(圖╱羅北家人提供)

他的足球人生獲獎無數，中華民國飛駝足球隊在成立50周年之際，還特別越洋、專程向這位元老級的前任總教練致敬。

羅北一生鍾情足球，他先是以球員的身分見證過英式足球在香港職業化和商業化的進程，再以教練的視角，和一批又一批的年輕人，分享團隊場上博弈的甘苦與喜樂。

羅北在紐約的足跡，遍布曼哈坦下城華埠哥倫比公園和皇后區法拉盛地段的凱辛納公園。他每個周末、日日倚著家門，凝視對街足球場的鏡頭，是任何一位「波友」難忘的定格回憶。

曾經是香港家喻戶曉的後衞和教練，並且長年在紐約都會地區致力推動英式足球運動的教練羅北，於2月13日午後在紐約市皇后區逝世，享壽92歲。(羅北家人提供)

●葉惠康94歲作曲家 兒童合唱團之父

有香港「兒童合唱團之父」之稱的著名作曲家、音樂教育家葉惠康在6月16日離世，享壽94歲。

葉惠康生於1930年，早年肆業於北京燕京大學音樂系，畢業於中央音樂學院，主修理論作曲。1970年獲美國肯塔基州南方浸信會神學院碩士學位，1979年於美國德州西南浸信會神學院，取得音樂藝街博士學位。

他也曾於香港浸會大學任教，至1973年建立音樂藝術學系，出任系主任20年，其後在1993年獲受任為浸會大學校董。

葉惠康致力於兒童音樂教育，1969年創辦香港兒童合唱團，並協助組織多個本地兒童合唱團，被稱為香港「兒童合唱團之父」。他也曾獲國際音樂教育協會(ISME)連續三度邀請在1974、1976及1978年會議上作示範表演。

除了合唱團，他於1976年創立香港泛亞交響樂團，出任音樂總監及指揮，並在1996年再創辦香港兒童交響樂團。

葉惠康畢生致力於音樂創作，尤其在兒童音樂教育方面貢獻良多，培育不少音樂精英，他所創辦的香港兒童合唱團和泛亞交響樂團成就卓越，形容他是香港藝術家的典範。

被譽為「兒童合唱團之父」的香港著名作曲家及音樂教育家葉惠康。（取材自香港電台）

●孫明揚80歲 任公職46年 「孫九招」救樓市

教育局前局長、人稱「孫公」的孫明揚，10月22日於睡夢中逝世，終年80歲。孫明揚早在1960年代中期已經加入港英政府出任政務主任，到了1997年特區政府成立，他成為首任民政事務局局長，之後曾經擔任房屋及規畫地政局長等職，退休前為教育局局長，而他在2012年曾蔭權政府任期屆滿後亦退休，服務政府長達46年。

孫明揚最為人熟知的就是任房屋及規畫地政局長時期，為了救市的「孫九招」。措施成功令樓市成交回升，但及後香港新落成單位數量大減，供應短缺下促成了樓價和租金攀升。另外，他出任教育局局長期間，曾推出「自願優化班級結構」計劃，旨在減少學校每級的班級數目，引起多間官校反對。他在退休後，亦不時發表時事評論，在報章撰文。