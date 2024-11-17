養生／凡士林保濕佳可滋潤肌膚 塗臉須注意

凡士林可防止水分流失，而被視為有效的保濕劑。(路透)

凡士林有許多令人驚奇用途，可防止皮膚發炎、治療尿布疹、減少髮尾分叉、延長甚至改善香水氣味、治療貓狗腳掌龜裂，甚至讓吵雜的門靜音，還能軟化和造型鬚毛，但用於臉上仍須薄擦一層即可。

「今日美國」(USA Today)報導，凡士林常用於強化、治療、保護、美化和滋潤肌膚，但這項產品並不適合所有人。

凡士林(Vaseline)其實是石蠟產品(petroleum jelly)的品牌名稱，這是1850年代石油 探鑽工人發現的副產品，稱作「桿蠟」(rod wax)。

當年一名賓州化學家精煉液態礦物油(mineral oil)，以及固態石蠟(paraffin wax)、微晶蠟(microcrystalline wax)的半固體混合物時，工人已知這種石蠟產品有助於緩解小傷口。化學家最終為其配方申請專利，稱作「凡士林」。

凡士林的主要成分是石油的純化形式，稱為「白色石蠟」(white petroleum)。

愛達荷州 寶藏谷皮膚科(Treasure Valley Dermatology)診所創辦人、皮膚科醫師波特拉(Dustin Portela)表示，白色石蠟對身體有益，「藥品級凡士林是純淨、精製的石油化學產品，不含任何致癌或刺激性成分。」

凡士林具備許多獨特的舒緩和治療特性，塔夫茲醫學中心(Tufts Medical Center)醫美中心主任穆斯塔法(Farah Moustafa)表示，凡士林適合用在乾燥的嘴唇和皮膚、開放性傷口、輕微割傷和擦傷、治療手術切口、尿布疹和皮膚燒傷等。

波特拉指出，凡士林有助傷口癒合的原因是，它會形成一個保護膜，促進傷口復元，因此能舒緩並減少乾燥與發炎肌膚、嘴唇乾裂的刺激感受，同時防止水分流失，而被視為有效的保濕劑。

穆斯塔法說：「就算是濕疹肌膚，也可以增加保護及抗菌蛋白(antimicrobial proteins)。」

紐約市 西奈山醫學院(Mt. Sinai School of Medicine)皮膚科臨床助理教授黛博拉·賈利曼(Debra Jaliman)表示，凡士林對皮膚有益的另一原因是，凡士林「不會引起粉刺或堵塞毛孔」，但「我不會在容易長粉刺的皮膚上用它，還有其他更好的輕質地保濕霜可選」。

賈利曼表示，只要你不感到困擾，凡士林可用在任何肌膚部位，「若你的皮膚非常乾燥且從不長痘痘，絕對可用在臉上」。

但波特拉建議，凡士林塗在臉上，只需要薄薄的一層，以免太油。

穆斯塔法則建議，「最好在淋浴後和拍乾皮膚後，使用凡士林，這樣可以更有效的吸收」。