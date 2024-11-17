養生／小蘇打健身、減肥法網路瘋傳 醫：當心副作用

專家強調，要採用小蘇打水或任何健身秘方之前，最好先和專業的健康照護人員討論。(圖／123RF)

TikTok網友之間盛傳一杯水加點小蘇打粉，就可減低胃酸逆流、增進耐力，預防腎臟病，甚至減肥。但醫師警告，使用不當，反而會有嚴重副作用。

先不談是否真有前述神效，這樣做到底安不安全？先搞清楚，比較重要。

小蘇打是由鈉、氫、碳、氧等組成的鹼性化合物，用來當清潔劑、除臭劑、做麵包和山露牌紅酒等的抑酸劑。

小蘇打裡面鹽分很高，一茶匙就含1200毫克鈉。美國心臟協會建議，每人每日攝入量不要超過2300毫克。

小蘇打的pH酸鹼值約為8.3，高於人體的7.45，吸收多了，有鹼中毒之虞，不但傷害心臟，也會降低血流入腦部以及氧氣輸送到身體各組織，有礙新陳代謝。

不少常上健身館的人說，運動的時候，喝一杯「蘇打水」，有提升耐力之效。健身營養顧問莫爾（Chris Mohr）說，蘇打水可幫助運動員激烈運動時減少酸性物質的累積，不過效力隨人而異，攝入過多很容易造成腸胃問題。

不過，它的中和胃酸效應，可以緩解消化不良。2022年Trusted Source研究報告說，小蘇打可以減輕胃灼熱。不過，專家認為這種「猛藥」還是少服為妙。

家庭醫師尤塞夫（Christie Youssef）勸大家不要讓胃的鹼性太高，「保護胃壁、幫助消化的胃酸，不會讓你鹼中毒，導致腸胃不適、反胃、嘔吐，甚至腹瀉。」

社媒上有人大肆宣揚小蘇打的減肥作用，專家說，這種說法，毫無根據。目前所知喝蘇打水和減肥之間，唯一的關係就是前述的腸胃不適，是小蘇打壓抑食欲所致。因此，靠小蘇打減肥是危險、痛苦且無法長久的辦法。

至於小蘇打和腎臟病之間的關係，因為腎臟的功能之一是維持身體的pH值。2021年一份研究報告說，小蘇打有延緩長期腎臟病惡化的功效。

2021年8月5日刊載於美國醫學期刊的論文說，每日服用定量的重碳酸鹽（bicarbonate）營養片，五年後，有延緩腎臟病進展的功效。

不過，科學界迄無證據顯示，小蘇打可「預防」腎臟病。專家強調，要採用小蘇打水或任何健身祕方之前，最好先和專業的健康照護人員討論。