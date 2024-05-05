料理功夫／芋泥銀耳甜湯

芋泥與銀耳湯

一次，在中國餐廳吃到這道甜點，芋泥軟糯香甜，配上黏稠的銀耳，永不敗的香甜紅棗與有口感的白果，吃完口齒間還餘留著那香甜滋味，滿足感油然而生。要是再想吃到這道甜點，就得動點腦筋自己研究看看，成品完成後，大家吃了都說讚。

材料：

芋泥：芋頭（削皮後）650克、奶油20克、鹽1克、淡奶油（whipping cream）80克、糖30克、牛奶 100克。

銀耳湯：銀耳兩朵，白果或鷹嘴豆（Chickpea，又譯雞嘴豆、馬豆）1碗，紅棗數十個，枸杞子一把，糖適量

作法：

1.將芋頭蒸熟後切小塊，放進食物處理機與奶油、淡奶油、牛奶、糖、鹽，用高速打成泥取出備用。

2.銀耳去蒂洗乾淨，與鷹嘴豆加水置入慢鍋（slow cooker），用最小火煮隔夜加糖後關火。

3.另起鍋加水，將切片的紅棗與枸杞子煮熟後加糖，置入步驟2的銀耳湯中。

4.挖約兩湯匙的芋泥放在小碗裡，再將銀耳湯加入。

小叮嚀：

1.以上分量約可作15碗。

2.我沒買到煮熟的罐頭白果，所以改用家中現成的鷹嘴豆。

3.銀耳湯的甜度看個人喜好加糖。

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