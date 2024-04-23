料理功夫／肉末毛豆鮮菇蘋果盅

肉末毛豆鮮菇蘋果盅

朋友父母親在台灣埔里種植無毒香菇，無化肥栽種，加上環境好、日夜溫差大，產品嚴格篩選，因此品質特別好，甚至外銷至日本 ，因此我家能吃到鮮菇跟香菇。那天又送來我最愛的鮮菇，香菇是素食主義者的提鮮食物，香氣夠味，因此在蔬食中是上上之選。

愛吃菇的我怎可能錯過了，各類不同口感的菇，皆是我的心頭好，但香菇普林含量高，有尿酸痛風患者要小心的食用。

只要是菇類料理我都喜歡，於是我準備好食材，做了道肉末毛豆鮮菇蘋果盅，毛豆更是我家的最愛，用上蘋果當器皿，平凡菜色馬上升級，成了吸睛菜餚，而且做法簡單上手，全家都喜愛，跟著我的做法做做看。

材料：

大蘋果一顆、肉末200克、毛豆250克、大鮮菇1朵、洋蔥1/5顆、胡蘿蔔30克、蘋果小半顆、鹽適量、清水適量。

肉末毛豆鮮菇蘋果盅所有食材

做法：

1.蘋果外皮清洗乾淨，接著把四分之一處切下，四分之三處果肉挖出，果肉可煮湯或吃完。

2.小鍋加水煮滾，燒熱後倒入毛豆燙熟撈出，放涼把毛豆膜去除。

3.大鮮菇用水清洗、濾乾水分，接著把香菇切丁。

4.洋蔥、胡蘿蔔、蘋果去皮洗淨切丁。

5.接著拿出平底鍋，倒入適量的橄欖油，先把洋蔥炒香，接著胡蘿蔔丁倒入翻炒，再把肉末加入炒，放入香菇丁、毛豆仁、蘋果丁一起翻炒，最後加鹽調味。

平底鍋中翻炒所有材料

6.拿出挖好的四分之三蘋果，把炒好的肉末毛豆鮮菇蘋果放入蘋果盅，好看又好吃的料理即完成了。

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