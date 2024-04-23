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料理功夫／炒米粉

方之圓
炒米粉成品
炒米粉成品

香噴噴的炒米粉既能當餐桌上的主角，也可以襯托其他配菜，讓入口滋味更添豐富。市售的炒米粉常與大量豬油拌炒，雖然香氣十足，但吃多不太健康，這次分享用排骨高湯的作法，口感清爽不油膩，更能提味出蔬菜的鮮甜。下次想念家鄉味時，不妨動手嘗試看看。

材料：

豬肩排骨300g、市售米粉或炊粉400g、高麗菜半顆、紅蘿蔔一根、芹菜1把、雞蛋3顆、辣椒一根、蔥一小段、生薑一小段、XO醬2茶匙、鹽及白胡椒酌量。

作法：

1.將米粉浸泡變軟，瀝乾備用。

2.豬肩排骨先用滾水汆燙過後熬成高湯。豬骨撈起後，高湯放涼備用。

製作豬肉高湯
製作豬肉高湯

3.高麗菜、芹菜、蔥、生薑、辣椒切碎，紅蘿蔔刨絲後備用。

4.將雞蛋打成蛋液後倒入鍋中拌炒成細碎狀，炒好的蛋先盛起，再倒入紅蘿蔔絲快炒至8.9分熟，之後再將炒蛋倒入一起拌炒後盛起備用。

5.切碎的高麗菜炒熟後盛起備用。

6.將XO醬與切碎的辣椒、蔥及生薑一起拌炒出香氣後，倒入豬骨高湯及浸泡好的米粉。

加入高湯
加入高湯

7.將炒好的高麗菜及紅蘿蔔炒蛋一起倒入鍋中，與米粉充分攪拌均勻，最後再適量加入鹽、白胡椒及切碎的芹菜，香噴噴的炒米粉就大功告成。

將所有食材與米粉拌炒
將所有食材與米粉拌炒

小叮嚀：

1.米粉與炊粉主因含米量不同，米粉是純米製成，口感偏鬆軟，帶有米香味；含米量不足50％則稱為炊粉，色澤較白，吃起來Ｑ彈也最耐煮。

2.拌炒過程中米粉很容易吸水，為了保持濕潤的口感，高湯的量可以多一些。

3.炒蛋可以增添炒米粉的香氣及口感，有畫龍點睛的效果。

4.若手邊沒有XO醬，改用櫻花蝦或蝦米也能增添炒米粉的香氣。

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