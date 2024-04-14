料理功夫／沙茶醬炒海鮮

沙茶醬炒海鮮成品

材料：

綜合海鮮6盎司、美國芹菜2根、3小瓣蒜頭切碎、3大匙玉米油。

醬料：

沙茶醬1大匙、蠔油醬1大匙、糖半小匙、鹽少許。

沙茶醬炒海鮮材料

作法：

1.把芹菜從中間切開後，斜切小條狀備用。

2.海鮮洗淨後，放入網狀的容器瀝乾，再用廚用紙巾吸去多餘水分，用剪刀把魷魚剪斷再剪半備用。

3.大炒鍋預熱，放入1大匙玉米油，油熱後放入碎蒜頭炒香，再放入芹菜炒1分鐘取出備用。

4.炒鍋再放入兩大匙油，油熱後放入海鮮爆炒2分鐘，放入沙茶醬和蠔油醬快炒一下，再放少許鹽糖調味，最後加入炒過的芹菜，混合一下就能起鍋。

小叮嚀：

如要炒大盤，材料酌量加倍。

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