料理功夫／素食客家豬籠粄

客家豬籠粄

早期的清明時節，家家戶戶的婆媽們都要準備製作年節糕點，最常見就屬閩式草仔粿，跟客家菜包（豬籠粄），至於用的青草稱為「艾草」或是「鼠麴草」，而客家人的稱呼更詳細，沒加艾草稱為「菜包」，加艾草稱為「豬籠粄」。

去年做了彩色豬籠粄，有位長輩是素食者，很想吃吃看，於是今年我做成素食版的豬籠粄，做好請長輩品嘗，得到了稱讚，讓我更有信心製作了，畢竟從小沒吃過，藉由網站上的資訊，讓我可以學習參考。只是在都會區不易取得艾草、鼠麴草，我改成方便買到的地瓜葉做為青汁，沒像到成品那麼相似，加上地瓜葉營養豐富，確實多些健康。

材料：糯米粉300克、在來米粉75克、中筋麵粉20克、地瓜葉200克、蘿蔔乾丁60克、豆乾5片、乾香菇2朵、毛豆20克、胡蘿蔔20克、橄欖油適量、水100毫升。

做法：

1.地瓜葉洗淨，加水倒入果汁機攪碎，倒入碗內備用。

2.香菇泡水後切丁、蘿蔔丁泡水，豆乾洗好切丁，毛豆燙好去膜，胡蘿蔔去皮切丁。

3.拿個深盆，倒入糯米粉、在來米粉、麵粉，把作法1加入混合均勻，揉成粉糰，用保鮮膜包裹著10分鐘。

4.平底鍋加入適量的橄欖油，先放下香菇煸香，接著胡蘿蔔翻炒，再來加入豆乾丁，繼續加入蘿蔔丁，最後放下毛豆，整個快炒盛盤備用。

炒好內餡料

5.接著粉糰分成10等份，一個約39克。

6.拿份米糰按壓平整，放上素餡料 ，用包包子型式包裹，收口朝下，翻正面，上面捏成一個長條。

放入電鍋蒸

7.糰子放蛋糕紙上，外鍋放杯水蒸，開關跳起即可出鍋。

小叮嚀：

我喜愛原味口感，外皮沒刷上油，喜歡油亮者可添加。另可用青江菜或抹茶粉代替地瓜葉，加入在來米粉跟麵粉，可讓豬籠粄不扁塌，依個人喜好適量加入。

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