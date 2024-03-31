料理功夫／香辣烤豬腳

香辣烤豬腳

材料：兩隻豬腳（又稱豬蹄）。

調味料：蔥一根、薑一小塊、幾粒花椒、鹽一湯匙、糖少許、料酒少許、生抽醬油一勺、老抽一勺、滷包一個、幾支乾辣椒，燒烤粉（或者碎辣椒和孜然）、芝麻。

作法：

1.將豬腳切開，剁成大塊，加涼水浸泡過夜。

2.把除去血水的切塊豬腳，冷水下鍋，加蔥段、薑片，幾粒花椒，一勺料酒，少許鹽。

3.大火煮沸後轉中火，把褐色的浮沫撈除，待沒有很多新的浮沫產生後關火。

4.撈出豬腳，洗淨浮沫後，放入高壓鍋中，放入蔥、薑、鹽、糖、料酒、生抽、老抽、滷包與乾辣椒。

煮沸後的豬腳加入調味料，準備加水放入壓力鍋。

5.加水淹蓋過豬腳，上氣壓閥煮30分鐘，關火。

6.取出豬腳，放入烤盤中。

7.豬腳表面撒上燒烤粉，或者撒上孜然、辣椒碎、少許鹽混合，最後再撒一些芝麻。

8.放入烤箱中，華氏450度上火烤五分鐘即可。

小叮嚀：

1.豬腳特別腥臭，需要浸泡加汆燙才能去異味，不能偷懶。

2.如果怕豬腳煮得太爛，可以不用高壓鍋，用普通鍋大火煮開，轉中火燉一小時也行。

3.喜歡吃更辣一些的，也可以用火鍋料來燉豬腳。

4.烤的時候也可以用上下火烤6至8分鐘，不需要太久，否則豬腳就太乾了。

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