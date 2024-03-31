料理功夫／沙茶豆腐鴨血炒酸菜碎肉

沙茶豆腐鴨血炒酸菜碎肉

前一陣子逛亞洲超市時，發現居然有賣鴨血，趕緊買了一盒回來試試，果然是又嫩又滑，加上炒香的豬碎肉、脆酸甜的酸菜、嫩豆腐簡直是絕配，空氣中瀰漫著沙茶醬和醬油的香味，更是讓人食指大動，可以多吃一碗飯。

材料：

豬碎肉半磅、鴨血一盒、嫩豆腐一盒、酸菜適量、糖、醬油、沙茶醬。

沙茶豆腐鴨血炒酸菜碎肉材料

做法：

1.酸菜預先泡水，讓其酸味和鹹味減少一些。碎肉用醬油、酒、太白粉醃20分鐘。

2.酸菜切碎，鴨血和豆腐切小塊。

3.炒鍋加熱，加入食用油， 將酸菜炒香後加一點糖， 中火煮到酸菜帶點甜味。

4.把酸菜撥到鍋子一邊，另一邊放入沙茶醬炒香，再加入碎肉同炒，然後放入鴨血和豆腐，將所有材料拌勻後，以醬油調味即成。

酸菜、碎肉、鴨血和豆腐一起放入鍋中加熱並拌炒

小叮嚀：

不同廠牌的酸菜，酸度和鹹度不一樣，需要泡水的時間也不盡相同，可以每隔一段時間就試吃看看，是否已到適合的酸度和鹹度。

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