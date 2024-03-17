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料理功夫／家的味道 雞蛋料理2式

劉若華
蔥花肉鬆炒蛋
蔥花肉鬆炒蛋

雞蛋料理千變萬化，搭配的食材可豐可儉，早、午、晚三餐皆可端上餐桌，配乾飯或清粥皆適宜，而且經濟、方便又營養；臨時需要加菜時，也往往能稱職的扮演最佳救援手的角色。以下分享兩道作法簡易，但美味、溫潤的雞蛋料理，讓人吃出一種家獨有的味道。

蔥花肉鬆炒蛋

材料：雞蛋5顆、肉鬆3/4杯、蔥3

根、鹽適量。

作法：

1.將雞蛋打入大碗中打散；蔥切成蔥花。

2.將肉鬆、大部分的蔥花和鹽加入大碗內和蛋液攪拌均勻，保留一點蔥花待用。

3.炒鍋熱油，倒入蔥花肉鬆蛋液，以中小火煎至底部凝固，接著翻炒蛋至7分熟，熄火，趁著餘熱將仍軟嫩的蛋迅速地稍微翻炒，盛盤。

4.將先前保留的一點蔥花撒上，微鹹微甜、蔥香滿溢的蔥花肉鬆炒蛋便完成。

小叮嚀：

1.以較小的爐火煎炒雞蛋，口感會較滑嫩。

2.蛋炒至7分熟即熄火，因為鍋子的餘熱會使蛋繼續熟成，且熄火後稍微翻炒即可，以免炒蛋口感過老。

3.若喜歡蓬鬆口感的煎蛋或炒蛋，以5顆雞蛋為例，可於作法2淋入1大匙的芡水或鮮奶。

蒸雞茸蛋豆腐

材料：

雞絞肉180公克、雞蛋2顆、老豆腐1盒、薑3片、米酒1大匙、鹽適量、白胡椒粉和味精各少許、麻油少量、蔥1根。

作法：

1. 雞蛋打散；戴上手套將豆腐抓碎；薑片切末，以上三項材料放入一容器內；蔥切蔥花，備用。

2. 將雞絞肉、米酒、鹽、白胡椒粉和味精加入容器內和蛋液、豆腐碎及薑末攪拌均勻，接著倒入一深盤內。

3. 備一蒸鍋將水燒開，將深盤移入蒸鍋，蓋上鍋蓋，但留個小縫隙，以中小火蒸25分鐘。

4. 取出深盤，淋上一點麻油，再撒上蔥花，一道可口的蒸雞茸蛋豆腐即完成。

蒸雞茸蛋豆腐
蒸雞茸蛋豆腐

小叮嚀：

1. 蒸煮時鍋蓋留個小縫隙讓水氣蒸發，亦可另外於蒸鍋內(深盤下)墊上蒸籠布吸水氣，以免多餘的水氣積聚在盤內影響成品的風味。

2. 雞絞肉除了增添美味，也豐富口感。

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