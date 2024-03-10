料理功夫／酒釀燜大蝦

酒釀燜大蝦

酒釀又稱「醪醩」，是用糯米飯加入酒藥發酵而成的風味小吃。酒釀可以直接食用，非常香甜，也可加入湯圓、年糕等做成甜羹。我這次推薦用酒釀燜燒大蝦，其風味獨特，微辣中既保留了酒釀的酒香味，又有大蝦的鮮美滋味，鹹甜適中，且烹製簡便，非常值得嘗試。

材料：

大蝦12隻、酒釀4湯匙、蒜末10克、薑末10克、青蔥粒20公克。

酒釀燜大蝦材料

調味料：

生抽3湯匙、糖1大勺、玉米澱粉1/2湯匙、清水2湯匙、蒜蓉辣椒醬1大匙。

製作：

1.剪去蝦鬚，開蝦背去除蝦腸，然後洗淨並瀝乾水分。

2.把蒜和薑都切成碎末，青蔥切成細粒，把蔥白和青蔥粒分開放。

3.鍋內加油，油溫八分熱時，放入大蝦煎製，待兩面蝦殼呈現金黃色後，即可取出放入碗中。

4.鍋中留些底油，加入蒜末、薑末和蔥白粒一起煸炒出香，然後放入酒釀、生抽、糖、清水和蒜蓉辣椒醬一起煮滾，再把大蝦放入燜煮。

5.等大蝦充分吸收了汁水後，即可把大蝦取出裝盤。鍋內剩餘的汁水，放入青蔥粒後勾上薄芡，澆淋在大蝦上面，一道鮮嫩紅亮的酒釀燜大蝦就可趁熱享用了。

小叮嚀：

這道酒釀燜大蝦中加入了蒜蓉辣椒醬，對於不喜歡辣味的可改放番茄醬，味道同樣鮮美。