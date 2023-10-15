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養生／植牙得看體質 非人人都適合

林佩均
缺牙該植牙還是做活動假牙？醫師說，最佳選擇方案因人而異。圖為醫師為病人評估裝置假牙情形。(圖：新北原民局提供)
缺牙該植牙還是做活動假牙？醫師說，最佳選擇方案因人而異。圖為醫師為病人評估裝置假牙情形。(圖：新北原民局提供)

缺牙該植牙還是做活動假牙？」到牙科就診的人多少都有疑問。台灣台中慈濟醫院牙科醫師林冠佩指出，植牙好處不少，但部分病人涉及手術會有一定風險；活動假牙雖然相對沒有那麼方便，但安全性高、價格也更親民。最佳選擇方案會因人而異，沒必要跟著潮流做。

林冠佩醫師表示，牙科診間常遇到諮詢的問題是「固定式或活動式假牙，那種比較好？」愈來愈多人對流行的植牙（固定式假牙）感到興趣，覺得不必拿上拿下清潔更有吸引力，但林冠佩直說，「並非所有人都適合植牙」。

一位缺牙的80歲長輩迫不及待想植牙，但評估後並不合適。林冠佩不建議的主因為：個案長輩有糖尿病高血壓病史，傷口癒合會比一般人慢，加上長期使用抗凝血劑，植牙手術前得冒著停藥產生的風險。溝通後，長輩接受相對安全的活動式假牙，療程後持續追蹤半年，確認適應良好，重拾咀嚼功能。

「如果是單側缺一顆牙就可以考慮植牙」，林冠佩進一步說明，當單顆缺牙區的前後牙齒都還在，不需要破壞隔壁鄰牙，是植牙最大的好處，也很適合骨頭條件不差、年紀不大的病人。

但如果病人選擇做傳統固定式牙橋時，就須先修磨缺牙區前後兩顆牙做橋墩再製作牙橋，尤其琺瑯質幾乎都要磨掉，可能引起部分人排斥，而且也有人後續可能出現敏感、酸痛，甚至要抽神經，所以還是要謹慎。

「固定式、活動式假牙的優劣，因人而異。」林冠佩強調，透過臨床Ｘ光與口內檢查，評估假牙使用穩定度、牙齒缺損範圍、骨頭缺損狀況、年齡與身體是否有系統性疾病、平日用藥等都是重要考量。

雖然必須考慮的因素很多，但林冠佩指出，缺牙病人還是要趁早進行缺牙區重建，因為長年不補缺牙，可能造成齒列不整、口腔不易清潔、咀嚼功能喪失等問題。不論將來要選擇植牙、活動式假牙、固定式牙橋，都可以跟牙醫師仔細討論。

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