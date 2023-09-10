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料理功夫／洋芋雪菜

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洋芋雪菜
洋芋雪菜

洋芋又名馬鈴薯或土豆，含豐富維生素B1、B2、B6和泛酸等B群維生素，大量優質纖維素，還含有微量元素、胺基酸、蛋白質、脂肪和優質澱粉，也含有維他命C，具有很高的營養價值。此外，薯肉黃色的馬鈴薯比白色肉的，又多含了一種維他命A。

馬鈴薯可以用來做菜吃，也可以當米飯或麵食吃，煮熟後口感粉糯，是一道老少咸宜的營養美食。如果加上雪菜（俗名雪裡紅）來煮，那就更加鮮美，一大盤菜成本才兩美元左右，烹調方法又特別的簡單容易，可是美味營養不遜雞湯。

材料：

洋芋（大顆2個或小顆3～5個）、罐頭雪菜1盒、冷壓初榨橄欖油。

作法：

1.馬鈴薯削皮，切片。

2.炒鍋中倒入橄欖油。

3.在橄欖油起煙前倒入馬鈴薯片翻炒。如果馬鈴薯黏鍋，可以適量加水，繼續翻炒。

4.炒至馬鈴薯快熟時倒入雪菜，與馬鈴薯片翻炒均勻。如有需要，可以不時加水，保留些湯汁，能使這道菜更加鮮美。

小叮嚀：

1.不用橄欖油，用其他蔬油如玉米油、花生油、菜籽油等也行。

2.若有新醃的雪菜，那就更好，如果沒有，可以用罐頭雪菜代替。

3馬鈴薯也可以刨絲，炒起來更快熟。也可以切塊，煮熟了滋味不減。

4.如果馬鈴薯放太久，會發青色的芽眼，有毒性，這時就不宜食用。

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