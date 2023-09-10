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料理功夫／九層塔雞肉麵線

草田維
九層塔雞肉麵線
九層塔雞肉麵線

老人牙口不好，小孩牙齒還沒發育完全，煮得軟嫩的雞肉很適合他們，可以攝取到足夠的蛋白質。這道清淡的雞肉麵線湯簡單又營養，應該會受到全家的歡迎。九層塔含維生素B2、B3、C、E，具抗氧化功能，還含有豐富的葉黃素，可以預防眼睛病變，可以多食用。

材料：

雞腿6～8根、薑片適量、九層塔適量、米酒適量、鹽。

九層塔雞肉麵線
九層塔雞肉麵線

做法：

1.雞腿剁小塊。取一湯鍋，加水煮沸，把雞塊放入，直到水再次沸騰。

2.把鍋子和雞塊沖洗乾淨，加入乾淨的水、酒、薑片燉煮，等到雞肉軟嫩，以鹽調味，拌入九層塔，雞肉湯就完成了。

3.另取一湯鍋，加入乾淨的水，水沸騰以後加入麵線，煮軟即成。

4.取一中碗，放入麵線和雞肉湯，就成了雞肉麵線湯。

小叮嚀：

1.沖洗雞塊的時候，盡量把碎骨頭挑出來。

2.喜歡濃郁味道的家庭，可以先將薑和雞塊用油炒香再燉煮。

3.如果將雞肉換成魚、蛤蜊、鴨肉，就變成魚肉湯、蛤蜊湯、鴨肉湯。

魚肉湯
魚肉湯
蛤蜊湯
蛤蜊湯

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