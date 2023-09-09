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醫藥／痔瘡或大腸癌？ 3指標分辨

沈能元
現代人生活忙碌，許多人常有痔瘡的問題，生活習慣不良則易罹患大腸癌，但兩者症狀相似，容易讓人混淆。（Getty Images）
現代人生活忙碌，許多人常有痔瘡的問題，生活習慣不良則易罹患大腸癌，但兩者症狀相似，容易讓人混淆。（Getty Images）

現代人生活忙碌、運動量不足、少喝水、少吃蔬菜，加上排便習慣不佳，許多人常有痔瘡的問題；倘若生活習慣不良，則易增加罹患大腸癌風險，但兩者症狀相似，容易讓人混淆。

1.出血頻率不高 可能是痔瘡

醫師表示，便祕後出血量較多、出血頻率不高，可能是痔瘡，不須過度擔心。痔瘡是良性疾病，不會惡化成大腸癌，但若出血症狀逾一周，仍應進行大腸鏡檢查，以利確診。

「痔瘡不會演變成大腸癌，兩者致病原因不同。」台北國泰醫院大腸直腸外科主治醫師陳雨農說，痔瘡形成主因，多因長期少吃蔬菜、缺乏運動、少喝水造成便祕，又合併久坐、久站，讓肛門四周靜脈叢壓力升高，導致血液循環不佳、靜脈曲張，結締組織鬆弛膨出，慢慢出現痔瘡，患者好發年齡為20歲以上。

台北台安醫院外科部主任糠榮誠表示，大腸癌好發原因，常見有家族史或帶有致癌基因，若嗜吃鹽酥雞、熱狗等醃漬或油炸食物，加上長期喝酒，容易使腸道細胞病變、癌化。罹患大腸癌會感覺一直想要上廁所，就是「裡急後重」的感覺，但痔瘡不會如此。

2.出血暗紅或鮮紅 恐罹大腸癌

「痔瘡、大腸癌症狀相似，可以從出血顏色、頻率及出血量多寡等三項指標初步判斷。」陳雨農說，痔瘡出血是因肛門四周靜脈叢破裂造成，常在便祕後或吃完辛辣食物後引發痔瘡出血，血液顏色為鮮紅色，出血量可能較多；大腸癌的出血，可能是糞便帶血，也可能大量出血，血液顏色多為暗紅色或鮮紅色，出血較頻繁，且不管有沒有便祕、吃辣等，都可能一直流血。

3.糞便帶血絲 容易被忽略

痔瘡不會變成大腸癌，但大腸癌症狀常被誤以為是痔瘡，糠榮誠說，大腸癌糞便帶血症狀為淡淡的血絲，因此一般人並不緊張，但痔瘡出血常是用噴的，會被嚇到。

陳雨農提醒，痔瘡出血超過一周或服用痔瘡藥物超過兩周，症狀都沒改善，應進行大腸鏡檢查，進一步鑑別診斷。

每天五蔬果 多喝水多運動

陳雨農說，痔瘡不會引起大腸癌，但要遠離痔瘡，首要改善生活習慣，多運動、每天攝取五份蔬果、喝水2000cc，避免久坐、久站，排便時間不要太久，以減少腹壓；其次是搭配藥物治療，如果症狀未緩解，再進行手術治療。糠榮誠也提醒，上廁所切忌看書、玩手遊，降低痔瘡風險。

預防大腸癌，糠榮誠建議少吃加工及合成食物，多吃綠色蔬菜，以防腸道細胞病變、癌化，當有糞便帶血、「裡急後重」等症狀，不要誤以為是痔瘡，應進行大腸鏡檢查及早發現。

痔瘡、大腸癌排便出血如何分辨 資料來源╱陳雨農、糠榮誠 製表╱沈能元
痔瘡、大腸癌排便出血如何分辨 資料來源╱陳雨農、糠榮誠 製表╱沈能元

便祕 蔬菜 癌症

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