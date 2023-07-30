我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

生活／全國書展 3華裔作家站台說故事

王福權
第23屆全國書展海報。（Library of Congress）
第23屆全國書展海報。（Library of Congress）

美國國會圖書館主辦的「第23屆全國書展」（National Book Festival）將於8月12日（星期六）在華府中國城附近的華盛頓會議中心（Walter Washington Convention Center）舉行。今年的主題是主題是「每個人都有一個故事」。全國書展活動免費入場。

放眼世界的各國書展，以規模而言，美國全國書展不是最大的；但是由兼具文學推廣、讀者交流、出版專業等功能的角度來看，美國全國書展絕對堪稱是最具活力、最具多元特色和國際風味的書展。從另一個角度來看，一年一度的美國書展正是美國出版市場的縮影，反映了此刻美國出版市場的變化與挑戰。

閱讀嘉年華 磁吸效應

由於美國出版市場的快速蓬勃發展，在國際出版界中產生了磁吸效應。美國書展展現的活力，得自於美國國會圖書館的主導，每年都締造了亮麗成果。國會圖書館透過更豐富的藏書內容，彰顯美國出版界的魅力與實力。在此理念前提下，國會圖書館與讀者、作家共同展開新的閱讀生活的體驗，激發鼓舞全民閱讀熱情、提升閱讀層次、開展了一個新型態的閱讀嘉年華會。

受邀出席今年全國書展的三位當代著名華裔作家包括：關卓中（Cheuk Kwan/導演與作家）、林珮思（Grace Lin/作家）、以及趙雯（Amélie Wen Zhao/作家），他們都將在全國書展展現不一樣的閱讀魅力。

關卓中 走訪全球中餐館

關卓中曾經花費四年時間，走訪了全球十幾個不同國家的中餐館，記錄下他對這些餐館的印象，更重要的是記錄下餐館主人們的人生經歷，製作成15集的系列紀錄片《中餐館》 （新窗口）。去年，他把自己這段經歷匯集成了一本書《你吃了嗎？》（Have You Eaten Yet?），關卓中將他的故事按地點分成幾個篇章，但更引人矚目的情節仍在於幾代人的家庭隨著時間的演變，將他一路走來的人生演變折射了出來。

導演與作家關卓中。（Cedric Sam）
導演與作家關卓中。（Cedric Sam）

林珮思 主角清一色是華人

林珮思是一位獲獎多次的著名華裔童書作家，她擅將中國古老童話融入現代兒童文學。不論是繪本或小說，她作品中的主角清一色是華人，講述華人的故事與文化。她初試啼聲的兒童文學《月夜仙蹤》立刻在美國文壇受到肯定，除獲得紐伯瑞文學獎銀獎外，更被美國圖書館協會選為學生必讀作品；她的作品入圍美國國家圖書獎最佳青年文學決選；2019年又得到凱迪克榮譽獎，證實自己能寫能畫，完全因受限而無限。

作家林珮思。（gracelin.com）
作家林珮思。（gracelin.com）

趙雯 愛奇幻王國失落魔法

趙雯是《紐約時報》和國際著名暢銷書作家。她出生於巴黎，在北京長大，在那裡她整天在祖母的四合院裡重演傳奇英雄、古代王國和失落魔法的故事。趙雯在美國上大學，現居紐約，白天從事金融專業，晚上擔任奇幻作家。從小時候起，她就意識到教科書上讀到的歷史畢竟離我們並不遙遠，她一直就想講述這些故事和歷史，她決心像小說中的作者一樣在古老的河流和湖泊中行走。

作家趙雯。（ameliezhao.com）
作家趙雯。（ameliezhao.com）

全國性的大規模書展總是讓人有無限的想像與期待，然而，每一個書展因為傳統文化、經營目標及地域特性，而呈現不同的功能與風貌，例如版權交易、國際文化交流、銷售與推廣閱讀活動等。近幾年，由於全球化競爭及數位化科技的快速發展，美國全國書展也面臨了國內外重大的挑戰。

口袋書單 一次採買齊全

對喜歡看書的讀者來說，這是一次購齊口袋書單的最佳時機。在口袋書單以外，讀者也可以知道不同出版社的出版品是什麼，年度重點書又是什麼。然而，超越購書這個層次，書展場中，隨時隨地都有如百花齊放的各式演講，邀請重量級的國際作家，與美國知名作家擔綱，讓讀者有如來到朝聖的聖堂，一次滿足，這些面向在在凸顯出書展的重要。此外，今年書展也將帶來許多講座系列包括：「詩歌」、「小說」、「烹飪」、「本地作家」、「青少年讀物」、「寫意生活」、「時事與科學」、「歷史和傳記」和「心靈勵志」等講座。

第23屆全國書展將於8月12日登場，推出6大主題館、8大特色的全新規劃，今年參展出版社超過一百多家，同時也匯聚來自世界各國的國際作家70位，加上本土作家及專業論壇等計有超過36場閱讀活動。

全國書展網站：https://www.loc.gov/bookfest

圖書館 華人 中餐館

上一則

新聞眼／王牌主播「性醜聞」重創英國BBC

下一則

生活／穗花棋盤腳 綻放一夜燦爛

延伸閱讀

美國公民明年赴歐旅遊有新規 須申請「歐盟旅行資訊及授權系統」

美國公民明年赴歐旅遊有新規 須申請「歐盟旅行資訊及授權系統」
白宮說踩紅線 學者：賴清德難進AIT總部 美警告勿成扁2.0

白宮說踩紅線 學者：賴清德難進AIT總部 美警告勿成扁2.0
中外長換人 布林肯盼與王毅好好合作：願秦剛沒事

中外長換人 布林肯盼與王毅好好合作：願秦剛沒事
國際物理奧賽 美國蒙4金1銀 華裔是主力

國際物理奧賽 美國蒙4金1銀 華裔是主力

熱門新聞

一個人的房車旅行，享受大自然的寧靜。（Getty Images）

封面故事獨旅篇／駕房車1人遊 說走就走 探索自我

2023-07-23 02:30
黃家駒舞台魅力十足。（取材自豆瓣電影）

娛樂／黃家駒辭世30周年 一把棄琴開啟音樂路

2023-07-23 12:54
赫氏古堡的主建築。（記者蕭愛╱攝影）

封面故事古堡篇／赫氏古堡 窺探報業鉅子傳奇　

2023-07-23 02:26
99大華超市第58家店在南加州東谷開業。（記者啟鉻／攝影）

365行／全美58店 台裔第2代 掌大華超市

2023-07-23 02:10
流亡法國的捷克裔作家米蘭昆德拉7月13日去世，圖為作家米蘭昆德拉2010年11月在巴黎出席法國哲學家伯納德-亨利利維的評論「遊戲規則」20周年紀念晚會。 (Getty Images)

人物／米蘭昆德拉唯一的中國學生 追憶課堂時光

2023-07-23 13:02
估計美國在2023年將有370萬人需要做白內障手術。（Getty Images）

醫師的話／14問答 解碼白內障手術

2023-07-23 02:09

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸