生活／全國書展 3華裔作家站台說故事

第23屆全國書展海報。（Library of Congress）

美國國會圖書館 主辦的「第23屆全國書展」（National Book Festival）將於8月12日（星期六）在華府中國城附近的華盛頓會議中心（Walter Washington Convention Center）舉行。今年的主題是主題是「每個人都有一個故事」。全國書展活動免費入場。

放眼世界的各國書展，以規模而言，美國全國書展不是最大的；但是由兼具文學推廣、讀者交流、出版專業等功能的角度來看，美國全國書展絕對堪稱是最具活力、最具多元特色和國際風味的書展。從另一個角度來看，一年一度的美國書展正是美國出版市場的縮影，反映了此刻美國出版市場的變化與挑戰。

閱讀嘉年華 磁吸效應

由於美國出版市場的快速蓬勃發展，在國際出版界中產生了磁吸效應。美國書展展現的活力，得自於美國國會圖書館的主導，每年都締造了亮麗成果。國會圖書館透過更豐富的藏書內容，彰顯美國出版界的魅力與實力。在此理念前提下，國會圖書館與讀者、作家共同展開新的閱讀生活的體驗，激發鼓舞全民閱讀熱情、提升閱讀層次、開展了一個新型態的閱讀嘉年華會。

受邀出席今年全國書展的三位當代著名華裔作家包括：關卓中（Cheuk Kwan/導演與作家）、林珮思（Grace Lin/作家）、以及趙雯（Amélie Wen Zhao/作家），他們都將在全國書展展現不一樣的閱讀魅力。

關卓中 走訪全球中餐館

關卓中曾經花費四年時間，走訪了全球十幾個不同國家的中餐館，記錄下他對這些餐館的印象，更重要的是記錄下餐館主人們的人生經歷，製作成15集的系列紀錄片《中餐館》 （新窗口）。去年，他把自己這段經歷匯集成了一本書《你吃了嗎？》（Have You Eaten Yet?），關卓中將他的故事按地點分成幾個篇章，但更引人矚目的情節仍在於幾代人的家庭隨著時間的演變，將他一路走來的人生演變折射了出來。

導演與作家關卓中。（Cedric Sam）

林珮思 主角清一色是華人

林珮思是一位獲獎多次的著名華裔童書作家，她擅將中國古老童話融入現代兒童文學。不論是繪本或小說，她作品中的主角清一色是華人，講述華人的故事與文化。她初試啼聲的兒童文學《月夜仙蹤》立刻在美國文壇受到肯定，除獲得紐伯瑞文學獎銀獎外，更被美國圖書館協會選為學生必讀作品；她的作品入圍美國國家圖書獎最佳青年文學決選；2019年又得到凱迪克榮譽獎，證實自己能寫能畫，完全因受限而無限。

作家林珮思。（gracelin.com）

趙雯 愛奇幻王國失落魔法

趙雯是《紐約時報》和國際著名暢銷書作家。她出生於巴黎，在北京長大，在那裡她整天在祖母的四合院裡重演傳奇英雄、古代王國和失落魔法的故事。趙雯在美國上大學，現居紐約，白天從事金融專業，晚上擔任奇幻作家。從小時候起，她就意識到教科書上讀到的歷史畢竟離我們並不遙遠，她一直就想講述這些故事和歷史，她決心像小說中的作者一樣在古老的河流和湖泊中行走。

作家趙雯。（ameliezhao.com）

全國性的大規模書展總是讓人有無限的想像與期待，然而，每一個書展因為傳統文化、經營目標及地域特性，而呈現不同的功能與風貌，例如版權交易、國際文化交流、銷售與推廣閱讀活動等。近幾年，由於全球化競爭及數位化科技的快速發展，美國全國書展也面臨了國內外重大的挑戰。

口袋書單 一次採買齊全

對喜歡看書的讀者來說，這是一次購齊口袋書單的最佳時機。在口袋書單以外，讀者也可以知道不同出版社的出版品是什麼，年度重點書又是什麼。然而，超越購書這個層次，書展場中，隨時隨地都有如百花齊放的各式演講，邀請重量級的國際作家，與美國知名作家擔綱，讓讀者有如來到朝聖的聖堂，一次滿足，這些面向在在凸顯出書展的重要。此外，今年書展也將帶來許多講座系列包括：「詩歌」、「小說」、「烹飪」、「本地作家」、「青少年讀物」、「寫意生活」、「時事與科學」、「歷史和傳記」和「心靈勵志」等講座。

第23屆全國書展將於8月12日登場，推出6大主題館、8大特色的全新規劃，今年參展出版社超過一百多家，同時也匯聚來自世界各國的國際作家70位，加上本土作家及專業論壇等計有超過36場閱讀活動。

全國書展網站：https://www.loc.gov/bookfest