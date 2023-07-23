養生／失眠先別吃安眠藥 5大類食物吃出「好眠循環」

長期睡眠不足，肝細胞無法修復，累積毒素又反過來影響睡眠。(本報資料照片)

不少人有睡眠障礙，翻來覆去就是睡不著，但又怕吃安眠藥。

台北中山醫院肝膽腸胃科醫師吳文傑表示，睡眠和肝臟也有很大的關係，除了睡不好會影響肝臟外，肝臟無法好好代謝毒素，也會影響到睡眠，造成負面循環。因此若是睡不好，可以從飲食和運動著手「打破這個負向循環」。

睡眠不足 肝細胞難修復

吳文傑表示，外界常說熬夜、睡眠不足會傷肝，雖然就醫學觀點來看，睡眠不足不會直接影響正常肝細胞數量，卻會使肝細胞沒有足夠時間休息、修復。

當肝臟無法好好休息，或是因為病毒性肝炎、酒精性肝等各種原因，引起肝臟纖維組織增生而導致肝硬化，就會造成肝臟處理廢物及解毒功能下降。當體內毒素累積過多，就會進入腦部，造成睡眠障礙，或是出現意識混亂、動作不協調等症狀。

維生素E 改善脂肪肝炎

有些人希望透過飲食調整，幫助好眠，吳文傑表示，可以多攝取五大類食品，包括乳製品、堅果類、雞蛋 、綠色蔬菜 和糙米飯。而人體一天約需400單位的維生素E，根據研究，若每天攝取800單位，可以改善脂肪肝炎，因此可搭配服用，藉此改善睡眠問題。

吳文傑說，由於乳製品、堅果類如葵花子、芝麻、南瓜子，以及香蕉、雞蛋等，因富含色胺酸（Tryptophan），是大腦製造血清素的原料，可以穩定神經。因此若可以三餐攝取，或晚餐中多吃這些食物，可以讓人放鬆、增加睡意。

雞蛋、牛奶因富含色胺酸，是大腦製造血清素的原料，可以穩定神經。 (本報資料照片)

另外，晚餐可以將白飯改為糙米飯。因為糙米中有所謂的「玄米多酚」，是含有數種多酚類成分的統稱，其中也包括穀維素與木酚素，有調整自律神經的作用。

除此之外，堅果中的芝麻以及菠菜、莧菜、甘藍菜等綠色蔬菜，則富含鎂、鈣；尤其每100克的芝麻中含有975mg的鈣質和350mg的鎂，有助於放鬆肌肉及安定神經，讓人更好入睡。

堅果因富含色胺酸，可讓人放鬆。(本報資料照片)

菠菜富含鎂、鈣，可以助眠。(本報資料照片)

花椰菜易脹氣 晚餐別吃多

不過，吳文傑提醒，並非所有綠色蔬菜都可以「助眠」。像是花椰菜等十字花科的蔬菜，因為含有不可溶性纖維，在人體中消化速度很慢，容易脹氣。因此若睡前吃太多，可能反而影響睡眠。

而有些民眾認為睡前吃甜食更容易入睡。吳文傑則表示「這是錯誤觀念」，甜食雖然會讓血糖 升高，抑制食欲素的分泌，而食欲素含量降低，人就會疲倦想睡。但血糖急速上升，可能會讓身體快速分泌胰島素以降低血糖；而當血糖太低時，腎上腺素開始分泌，過度分泌可能導致半夜受驚或多夢的情形。因此，睡前吃甜食雖然容易讓人昏昏欲睡，但劇烈的血糖波動，可能反而影響睡眠品質。

3保健食品 助改善睡眠

現代人生活忙碌，對體力精神有高度需求的狀況下，許多民眾會選擇服用安眠藥或健康食品，但市面上商品琳瑯滿目，常讓人不知道如何選擇。吳文傑表示，長期吃藥對身體容易產生負擔，若要用健康食品改善睡眠，建議可以選擇含有以下成分商品：

芝麻素：芝麻中僅1%含量的成分，能夠幫助入睡。

維生素E：抗氧化成分，幫助身體維持年輕機能，臨床上在治療脂肪肝時會使用的成分。搭配芝麻素實證能保護肝臟，更有效率。

玄米多酚：調節生理機能，讓身心呈現放鬆狀態，夜間睡眠回復，精神體力更有效率。

同時攝取三種成分，不但能幫助入睡，也能保護肝臟，避免「睡不好影響肝臟」、「肝臟負擔過大又影響睡眠」的惡性循環。吳文傑也表示，單純改善睡眠或小綠人護肝認證的健康食品很多，建議找尋能雙管齊下的商品，才能夠從根本改善睡眠與健康，提升生活品質。