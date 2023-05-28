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料理功夫／懶人料理 蔥花嫩豆腐

賞花閑人
懶人料理 蔥花嫩豆腐
懶人料理 蔥花嫩豆腐

豆腐營養豐富，含有豐富的鈣質和蛋白質，沒有膽固醇，是很健康的食物。對於牙齒不好、有高血壓、高血糖、高膽固醇等健康問題的老人，尤其便於食用。

蔥花嫩豆腐，香味撲鼻、口感柔嫩，於牙齒不好、有高血壓、高血糖、高膽固醇等問題的老人，尤其便於食用；且這道料理作法極簡單，可用微波烤箱來煮，頂多花三、四分鐘的時間就做好了。

材料：

嫩豆腐1盒、醬油、頂級冷壓初榨橄欖油、蔥花。

作法：

1.把嫩豆腐放在盤碗中，用小刀或調匙，切開排勻。

2.放上罩子，在微波烤箱中烤約3分鐘左右。

3.利用在等微波烤箱烤熱的時間，洗切一、兩根蔥，切成蔥花。

4.把烤熱冒氣的嫩豆腐取出來，倒掉出水。

5.淋上醬油、橄欖油，最後撒蔥花即成。

小叮嚀：

1.不用醬油，用蠔油或鹽也行。

2.不用橄欖油，用麻油或其他蔬油也行。

3.愛吃辣的可以放點辣椒醬或灑點辣麻油。

4.不用蔥花，或者不喜歡吃蔥，可以加點肉鬆或魚鬆，別具風味。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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