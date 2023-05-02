何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

多少年來，有關美國究竟是年長者的「天堂」還是「墳墓」的爭論未曾稍歇。今年年初，洛杉磯舞社72歲華裔老人陳友艮開槍濫殺案，以及緊隨其後的加州半月灣67歲華男槍擊同事案，更喚起人們對年長者生活和心理健康的關注；在美國社會愈來與老齡化的今天，如何讓年長者老有所依，老有所養，活得有尊嚴，走得無痛苦，是迫在眉睫的課題。

人們常說老人須有「三老」(老伴、老友、老本)，才可安度晚年。然而美國許多華人新移民因來美國後未工作，「老本」不足；語言不通，交不到新友，「老友」又都在彼岸，長相廝守的只有「老伴」，生活之無助、乏味可想而知。

長期照護高昂的成本，對於絕大多數中產家庭來說，都是不可承受之重。(Getty Images)

亞裔 老人 68%不諳英語 30%獨居

亞美聯盟對美國亞裔年長者的調研顯示，多達68%的亞裔老人不諳英語，在外需靠翻譯，30%的亞裔老人獨居，37%的老人與親友和鄰居沒有日常聯繫。而亞裔老人的貧困率與西語裔一樣，也是各族裔中最高的，達30%，照養問題在各族裔中最為迫切。

雖然受儒家傳統觀念的薰陶，華人子女多重孝道，對長輩照護有加，然而兒孫也有自己的家庭和事業，在生活的強大壓力下，他們照顧父母的精力和財力畢竟有限，沒有醫療保健體系和社區組織伸以援手，要想為家中老人提供長期照護，幾乎寸步難行。

長期照護，一靠錢，二靠人。

養老靠錢 每年6萬元起跳 怎負擔

先談錢，長照 成本是最大問題。根據波士頓學院退休研究中心(CRR)分析，美國國內有約1800萬中產階級的嬰兒潮世代，仰賴長照資源，卻無力支付相關費用。其中有房有產的中產階級，不符合申請政府補助的資格，只能自力救濟，結果陷入財務惡性循環。

根據研究機構估算，入住長照機構的費用以每年6萬元起跳，並且隨著年齡增長、照護需求增加，成本也水漲船高，照護失智症的長照機構平均每年收費更逾8萬元。這對絕大多數中產家庭來說，都是不可承受之重。

照護靠人 養家又養老 夾縫掙扎

再談人，誰來照顧？對於家中有慢性病尤其失智症老人的家庭來說，老人的親屬無不在照護老人和養家活口的夾縫中掙扎。專業護理員請不起，護工又短缺，安置到療養院去又擔心老人受罪，子女內心的煎熬，實非親身經歷者所能理解。不少人為照顧家中老人而辭去工作，本人因此失去固定收入來源之外，也失去雇主支付的健康福利，想再重返職場更是困難重重。

長照崩盤 各州急推動保險 因應

業內專家指出，早在新冠疫情爆發前，美國國內的長照體系就已崩盤，普通家庭完全無力支持；因此政府向長照體系挹注資源、把好鋼用在刀刃上，以保障第一線照護人員擁有競爭性的薪資，並維持現代化設備，已刻不容緩。華盛頓州今年已開始啟動長照保險計畫，強制徵收勞工0.58%薪資，作為長照財源，將提供每戶家庭每日100元照護費用，加州和密西根州也開始推動類似長照保險計畫。

高齡社會已在眼前，老人照護的政策，必須要與時間競賽。