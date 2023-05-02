何處是老家／學者：華人觀念要親力親為 難放手送養老院

失智症患者不會提出任何要求，只有熟悉他的人，才能把他照顧好。(記者鄭怡嫣／攝影)

日間中心屬於長期照護的一種，意在為行動不便、需要長期照護、有至少一至二項日常生活活動(activities of daily living, ADL)無法自理的老人提供服務，自然也照顧帕金森或失智 者等長照特殊老人的需求，但在現行管理及人員的配備下，很少有特殊照顧需要的老人的親屬，放心地將老人送至日間中心，偷得浮生半日閒。

「家人不敢把失智病人送到普通的日間中心」，全美最大的阿茲海默症關愛服務(Caring Kind)華人 外展經理石蔚靜說，「他們很難得到任何幫助，也容易產生安全隱患問題。」

這幾乎形成一個難以解決的閉環：在哥倫比亞大學社工學院的教授劉金玉看來，以往的研究均指向一個結論，華人受到孝道文化及贍養老人的文化傳統，有著相比其他族裔更強烈的使命與責任感(commitment)，他們很難放手，作出把老人送進養老院 的決定。

但若不依賴日間中心，就得自己親力親為，費時時費力居家長照，身體的損耗及精神的負擔都極大。

來自上海的81歲的沈鳴，已照顧失智丈夫多年，「12小時由護理員護理，剩下的12小時，由我每天陪老先生度過。得病後，他只有我了」。

幾年前，她的丈夫腦溢血中風，入院搶救。她說，丈夫是住在醫院吃盡苦頭，醫院拿來冰水，丈夫受不了，嘴巴緊閉，院方以此認定丈夫「不能吞咽」，不為他灌餵流質，只靠每天接連吊鹽水營養劑。

「失智症患者不會提出任何要求，只有熟悉他的人，才能把他照顧好，」沈鳴說。養老院以及老人日間中心，自然不是她考慮的範圍。

華裔在異地 成了留守老人

「紐約不存在為失智病患設計的成人日間中心。」劉金玉說，這對於員工的素質以及設施配備的要求都很高。

在她看來，當前在日間中心，針對亞裔老年人精神健康的設施與項目也有限。對於華裔和其他的少數族裔老人，此前的研究也表明，在族裔飛地越是久居，就越容易與外界隔離，語言、資源、服務上皆是。留守兒童的概念，也同樣延用在了這些「留守老人」身上。

石蔚靜也同樣注意到了特殊服務的稀缺，「這也不是華人社區的問題，在紐約市，也同樣沒有說英文的特殊老人日間中心。」