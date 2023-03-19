料理功夫／蛤蜊豆腐味噌湯

蛤蜊豆腐味噌湯

蛤蜊肉質鮮嫩，兼具低熱量、高蛋白的特質，清朝乾隆皇帝下江南時初嚐蛤蜊，曾御封為「百味之冠」。豆腐味噌湯簡單易做，只要再加上幾顆蛤蜊，瞬間成為餐桌上既營養又鮮美無比的湯品了。

材料：

蛤蜊數顆，豆腐，薑，蔥。

調味料：

味噌和味醂1大匙。

蛤蜊豆腐味噌湯

作法：

1.蛤蜊吐沙洗淨，豆腐切小塊，薑切絲，蔥切末。

2.水煮開放入豆腐，待滾，放進蛤蜊、薑絲，待蛤蜊煮至開口，將味噌用水調開加入，淋上味醂，盛碗，再撒上蔥末，即可上桌。

小叮嚀：

1.味噌烹煮的祕訣，在於不要太早放入，因為味噌一直在滾沸下，會出現苦味，並且破壞味噌裡的酵素。

2.味噌有白、赤之分，煮海鮮用白味噌，顏色口味偏清淡，可視個人喜好而定。

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