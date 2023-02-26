料理功夫／酒釀豆瓣雞

酒釀豆瓣雞

甜酒釀除了可用來製作甜品，用來入菜也極為匹配，無論是炒、煮、燉、滷、蒸、烤，其自然的醇甜及蘊含的淡淡酒香，加上其他調味品的幫襯，風味往往濃郁迷人，入口的瞬間即能喚醒味蕾，成為令人難忘的白飯殺手。

材料：

雞大腿肉6支(1170公克)、老抽和米酒各3大匙、辣豆瓣醬1又1/2大匙、薑5片、甜酒釀4大匙、鹽少許、芡粉1大匙、水1/2杯、蔥3根、烏醋1/2大匙。

作法：

1.將雞大腿肉切丁，拌入老抽和米酒醃片刻；芡粉與水調拌成芡水；蔥切段，蔥白與蔥綠分開。

2.熱鍋熱油，加入雞丁開中大火炒至約八分熟，鏟出備用。

3.用餘油開中小火拌炒辣豆瓣醬和薑片至釋出香味。

4.將八分熟的雞丁放回鍋內，加入甜酒釀和鹽，轉中大火拌炒一會。

5.倒入芡水，丟入蔥白段，略微翻炒，隨即淋入烏醋翻炒均勻，熄火。

6.最後丟入蔥綠段，再略微翻拌即完成。

小叮嚀：

1.甜酒釀有去腥的效果，因此醃雞肉時米酒可不用，但若所使用雞肉之量同本食譜 ，則建議增加甜酒釀的用量。

2.甜酒釀晚一些時加入，以保持淡淡的甜酒香味。

3.起鍋前淋入少量的烏醋更能提香，而不會喧賓奪主。

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